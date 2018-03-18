Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası Denizcilik Zirvesi kapsamında “Denizcilikte Dijital Dönüşüm” başlıklı oturumda konuşan Atalay, “Geleneksel gemilerde ne kadar dijital teknoloji kullanılıyor bilmiyorum ama biz bütün savaş gemilerinin son derece akıllı olduğunu söyleyebiliriz. İçindeki tüm sensörler, silahlar, makine, teçhizat yazılımlar tarafından etkin bir şekilde yönetiliyor. En son insanlı savaş uçağının F35 olacağı söyleniyor. Bundan sonraki bütün savaş uçaklarının insansız olacağı açık. Bütün planlar bu yönde. Biz de bu sebeple insansız savaş botları üzerine çalışma yapıyoruz” diye konuştu.