Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA



Yaklaşan yaz aylarıyla birlikte Türk turizmini zirveye taşımak için çalışmalarını hızlandıran Kültür ve Turizm Bakanlığı, yeni stratejileri devreye alıyor. 3. Turizm Şûrası’nda konuyla ilgili alınan kararlar şöyle: Türkiye markası ve algısını farklılaştıracak en önemli unsur, Türk misafirperverliği. Tanıtma çalışmaları bu kavram üzerine inşa edilmeli. Pazarlama stratejileri, hedef ülke pazarlarının beklentilerinden hareket edilerek belirlenmeli. Turizm sektöründe nitelikli eleman yetiştirilmesi ve istihdamının sürekliliği için gerekli tedbirler alınmalı. Seyahat öncesi bilgilendirici ve ikna edici faaliyetlere yer verilmeli. Tatil sonrasında da ziyaretçilerle iletişimde kalınarak, turistlerin tekrar gelişleri sağlanmalı. Sinema ve dizi filmlerin içine Türkiye’nin somut ve soyut kültürel değerlerinin daha fazla yerleştirilmesi teşvik edilmeli.