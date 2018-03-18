Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

577.000 TL’den başlayan fiyatlar ve yüzde 1 KDV avantajıyla satışların devam ettiği Avrupa Konutları Yamanevler’in bahar kampanyasında, 84 ay 0 faiz ve kişiye özel ödeme planları sunuluyor.

İstanbul Anadolu Yakası’nın en gözde projeleri arasında yer alan Avrupa Konutları Yamanevler projesiyle 11 blokta 1.558 konut, 2 ofis bloku ve 38 ticari ünite hayata geçirilecek. Geniş ve ferah kullanım alanlarına sahip 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 daire tiplerinin yer aldığı projede dairelerin büyüklükleri 71 metrekare ile 248 metrekare arasında değişiklik gösteriyor.

Anadolu Yakası’nın yeni cazibe merkezi Ümraniye Alemdağ Caddesi üzerinde, Yamanevler ve Çakmak Metro duraklarının ortasında yer alan Avrupa Konutları Yamanevler; TEM Otoyoluna 1 km, E – 5 Otoyoluna 7 km, Ataşehir Finans Merkezi’ne ise 5 km mesafede bulunuyor.