Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Banka promosyonu hem mevcut emeklilerin hem de yeni emekli olanların yüzünü güldürdü. Emekliler artık maaşlarının yatırıldığı bankadan promosyon alabiliyor, böylece ek gelir elde ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu ile imzalanan protokol kapsamında emeklilere 3 yıllık dönem için maaşa göre 300, 375, 450 lira promosyon ödenirken, bazı bankalar hayata geçirdikleri kampanyalarla imkanları artırıyor. Tutarı maaşa göre 330, 415, 500 liraya yükselten de, otomatik fatura talimatı verenlere taban promosyon tutarına ilaveten ek ödeme yapan da var. Bu kampanyalarda, 450 liraya varan promosyona ek olarak, 1 yeni fatura talimatına 50 lira, 2 yeni otomatik fatura talimatına ise 150 lira nakit promosyon veriliyor. Bu sayede promosyon tutarı 600 liraya kadar çıkabiliyor. Ayrıca emekli müşteri getiren gençlere bankaya kazandırdığı her emekli için 150 lira veren de, ücretsiz kurs imkanı sunan da bulunuyor.

3 YILLIK ANLAŞMA

Bankalar sadece promosyon değil birçok bankacılık işlemi ve hizmetinde de indirim ve ücretsiz imkanlar sunuyor. Alınacak kredilerde faizler emekliler için düşürülüyor. Bu yüzden emekli maaşınızı aktaracağınız bankayı seçerken mutlaka verilen hizmetleri karşılaştırmanızda fayda var. Çünkü daha iyi avantaj sunan bankayı kaçırabilirsiniz. Promosyonu alabilmek için bankaya 3 yıl maaşını oradan alacağınızın sözünü vermeniz gerekiyor. 3 yıl boyunca bankayı değiştirmemeniz gerekiyor. Değiştirirseniz promosyonu geri verebilirsiniz.



İNTİBAK HIRSIZLIĞI GİDERİR

Hükümet yetkililerine seslenen emekliler 2000 yılından öncekiler için çıkartılan intibak yasasının 2000 ve sonrası için de geçerli olmasını istedi. Özellikle 2000 yılında emekli olmuş bir sigortalı intibak düzenlemesini birkaç günle kaçırdı. Şu anda 2000 öncesinde emekli olanların en düşük maaşı 1.600 lirayı bulurken sonrasındaki en düşük maaşı bin lira düzeyinde. Aradaki bu haksızlığın giderilmesini bekleyen emekliler aylık bağlama oranlarının da sabit olmasını istiyor. 2000 yılı öncesinde çıkartılan yasa ile 2 milyona emekliye zam yapılmıştı.(Takvim)