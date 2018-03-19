Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin en yüksek katılımlı bisiklet festivali olan Kale Çanakkale Bisiklet Festivali ile, 5 bin bisikletli tarihin izinde pedal çevirecek. İki gün sürecek toplam 122 kilometrelik turda bisikletçiler, 113 tarihî ve turistik noktanın arasından geçiş yaparak binlerce yıllık tarihe ve kültürel mirasa tanıklık edecek. Çanakkale Ruhunu yaşatmak ve bu mirası ileriye taşımak için var güçleriyle çalıştıklarını söyleyen Kale Grubu Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı Rana Birden Çorbacıoğlu “Etkinliği, bu kentin temsil ettiği değerlerin dünya mirası kapsamında hak ettiği yeri bulması için bir fırsat olarak görüyoruz” dedi.