Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 2017 yılı Türkiye İsraf Raporu, erkeklerin eğlence ve sosyalleşmek için kadınlardan fazla para harcadığını ortaya koydu. Erkeklerin aylık eğlence harcaması geçen yıl ortalama 264,5 lira iken, kadınlarda bu rakam 206,6 lira oldu. Eğitim düzeyi ve sosyo ekonomik statü yükseldikçe eğlence ve sosyalleşme masraflarında artış görüldü. Vatandaşların yüzde 59’u, mevcut gelirinin giderlerinden yüzde 20 fazla olması durumunda, bu miktarı tasarruf yaparak değerlendiriyor. Yüzde 30,7’si ihtiyaç dışı harcamaları artırma eğiliminde iken, yüzde 17’si kültür, sanat, eğlence için daha fazla para harcıyor. Yüzde 16’lık kesim de daha konforlu bir eve geçiyor.



AYLIK ORTALAMA 235,6 LİRA

Boş zamanları değerlendirme, gezme, dışarıda yemek yeme gibi eğlence ve sosyalleşme harcamaları için aylık ortalama 235,6 lira harcanıyor. Vatandaşların yüzde 40,6’sı eğlence ve sosyalleşme için 100 liranın altında harcama yaparken, 250 liranın üzerinde harcama yapanların oranı yüzde 27,7. İlköğretim mezunları aylık ortalama 211,8 lirayı eğlenceye harcarken, lise mezunlarında bu miktar 230,4 liraya çıkıyor. Üniversite mezunları ise aylık ortalama 286,7 lirayı eğlence ve sosyalleşme için harcıyor.



STATÜYE GÖRE DEĞİŞİYOR

Düşük sosyo ekonomik statüye sahip olanların eğlence harcaması ortalama 172,1 lirada kalırken, yüksek sosyo ekonomik statüdeki vatandaşların harcaması ise ortalama 318,9 lirayı buluyor. Bireylerin yüzde 69,5’i eğlence ve sosyalleşme için yapılan harcamayı normal olarak değerlendirirken, yüzde 8,8’i ise yüksek olduğunu düşünüyor. Eğlence ve sosyalleşme harcamasını yüksek bulanlar eğlence için ayda ortalama 426 lira, normal bulanlar 260 lira, düşük bulanlar 149 lira harcıyor.