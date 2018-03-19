Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, Amsterdam’da 80 milyon avro yatırımla mayıs ayında açılacak 676 odalı airport otelin Benelüks’ün en büyüğü olacağını söyledi. Bu otellerden Karayipler’deki 240 odalı otelin geçen yaz satın alındığını aktaran Yıldıray Karaer, fırsat yakaladıkça hem Türkiye’de, hem de yurt dışında büyümeye devam etmek istediklerinin altını çizdi. Corendon Havayolları’na ait uçak sayısını da arttıracaklarını vurgulayan Karaer, 14 olan uçak sayısını bu yıl 17’ye çıkaracaklarını kaydetti.