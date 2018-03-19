Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, Amsterdam’da 80 milyon avro yatırımla mayıs ayında açılacak 676 odalı airport otelin Benelüks’ün en büyüğü olacağını söyledi. Bu otellerden Karayipler’deki 240 odalı otelin geçen yaz satın alındığını aktaran Yıldıray Karaer, fırsat yakaladıkça hem Türkiye’de, hem de yurt dışında büyümeye devam etmek istediklerinin altını çizdi. Corendon Havayolları’na ait uçak sayısını da arttıracaklarını vurgulayan Karaer, 14 olan uçak sayısını bu yıl 17’ye çıkaracaklarını kaydetti.
Corendon Benelüks’ün en büyük otelini açacak
19.03.2018 - 04:54 | Son Güncelleme: 19.03.2018 - 04:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk şirketi Corendon Hava Yollarına ait Corendon Hotels and Resorts otel zinciri, bu yıl 8 olan otel sayısını 9’a yükseltiyor.
Etiketler : cerendon,
551194 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/551194.aspx
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