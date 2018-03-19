Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsada işlem gören otomotiv şirketlerinin 3’ü kârını artırırken, 1’i zarardan kâra geçti. Ford Otosan, 1 milyar 490 milyon lirayla en yüksek kâr açıklayan şirket oldu. Net kârda 1 milyar lira sınırını aşan diğer şirket de yine bir Koç Holding ortaklığı olan Tofaş Türk Otomobil Fabrikası... Tofaş, 2017 yılında net kârını bir önceki yıla göre yüzde 32,2 artırarak 1 milyar 282,8 milyon liraya çıkardı. Koç Holding’in borsadaki şirketlerinden Otokar kârını yüzde 42,6 artırarak 99,34 milyon liraya yükseltirken, Türk Traktör’ün net kârı ise yüzde 13,3 gerileyerek 320,8 milyon liraya indi. Otomotiv şirketleri arasında, 73,5 milyon liralık zarardan 2017’de 6,9 milyon lira net kâra geçen Karsan dikkat çekiyor.