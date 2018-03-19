Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa’dan sonra şimdi de Amerika’da büyüdüklerini açıklayan Mesan Kilit Genel Müdürü Mustafa Mertöz “İngiltere’de pazar ikincisi, İtalya’da pazar üçüncüsü ve birçok Avrupa ülkesinde sayılı yerdeyiz. Son 3 senelik dönemde özellikle Amerika’yı kendimize hedef belirledik, bu pazarda büyümeye devam ediyoruz. Bu ödüle tekrar layık görülmek bizleri mutlu etti” dedi. Silivri’deki üretim tesisini genişlettiklerini belirten Mustafa Mertöz “Tesisin inşasına yaklaşık 10 milyon dolar harcadık. Önümüzdeki dönemde ise 5 milyon dolarlık makine ve teçhizat yatırımı daha yapacağız” diye konuştu.