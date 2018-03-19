Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, İstanbul Kayaşehir’de orta gelir grubuna yönelik üretilen 605 konutun arzı için gerekli koşulların oluştuğunu belirterek, satışı başlatma kararı aldıklarını bildirdi. Yatay mimari ve mahalle konsepti ile inşa edilen konutların kura yöntemiyle sahiplerini bulacağını açıklayan Turan “Dar gelirli, konut sahibi olmayan vatandaşları kira öder gibi ev sahibi yapmak istiyoruz. Konutlarımız, farklı kesimlerin ihtiyaç ve alım gücüne hitap edecek şekilde, minimum maliyet ile bütçelendi. Vatandaşlarımız, en düşük 160 bin liradan başlayan, en yüksek 620 bin lira olan dairelere, imkânları ölçüsünde başvuruda bulunabilecekler” dedi.



MAHALLE KONSEPTİ

Yaklaşık 3,5 yıl önce aldıkları önemli kararlarla dikey yapılaşmadan yatay yapılaşmaya geçtiklerini hatırlatan Turan “Günümüzde beklentiler değişti ve gelişti. Vatandaşlarımız sadece barınacak bir merkez değil, yeni yaşam alanları istiyor. Hepimizin aradığı, bu topraklara ait olan, farklı gelir gruplarının aynı semtte buluşabildiği, semt sakinlerinin, esnafın iç içe olduğu, ‘mahalle kültürü’ kavramında vücut bulan, dayanışmayla mutlu olacağımız sosyal hayat alanlarıdır. Kayaşehir’de satışa sunduğumuz projemizde de mahalle kültürü yaşayacak. Bu projede, içinden cadde geçen, etrafında tek katlı dükkânların, bisiklet yollarının, spor alanlarının, caminin ve çarşının olduğu, büyük bir meydana açılan, meydanda kafe ve restoranların bulunduğu bir mahalle konsepti yer alıyor. 0-5 yaş okul öncesi çocuk grubundan üniversite genç-liğine, kadınlardan erkeklere, tüm nüfus profillerine dönük sosyal ihtiyaçları düşündük” diye konuştu.

KURA 25 NİSAN’DA

Başvuruda bulunacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ve İstanbul’da en geç 30 Nisan 2016’dan itibaren kesintisiz ikamet ediyor olması şart. Ayrıca kendisine, eşine veya velayeti altındaki çocuklara ait, tapuda kayıtlı bağımsız bir gayrimenkulünün bulunmaması, daha önce TOKİ’den konut satın almamış ve 18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Kura kayıtları, 2-11 Nisan tarihlerinde Halk Bankasının İstanbul’daki bütün şubelerinden, 5 bin lira başvuru bedeli yatırılarak yapılabilecek. Satış işlemleri “yüzde 25 peşinat ve 120 ay vade” ile “yüzde 40 peşinat ve 144 ay vade” seçenekleriyle gerçekleştirilecek. Fiyatlar 160 bin, taksitleri ise aylık 677 liradan başlıyor. Konut kuraları 25 Nisan’da noter huzurunda çekilecek.