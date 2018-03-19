Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haftanın ilk gününde küresel gelişmeler ve jeopolitik risklerle dolar erken işlemlerde 3.9348 liraya yükseldikten sonra çıkışını sürdürdü ve dolar 3.94 lira sınırını geçerek 3.9440 liraya kadar yükseldi. Dolar, geçen 21 Kasım'da 3.9622 lira ile tarihi rekor düzeye çıkmıştı.

Dünya piyasaları haftaya tedirgin bir seyirle başlıyor. Beklentilerden iyi gelen ABD enflasyon verisi sonrasında Fed’in 4 kez 25 bp faiz artıracağı endişesi azaldı.

“Trump yönetiminin Çin’e yönelik yeni korumacı tedbirler ve Rusya’ya karşı ilave yaptırım sinyali vermesi piyasaları baskılıyor. Küresel risk iştahına duyarlı Türkiye varlıkları aybaşından beri en kötü performans gösteren gelişmekte olan yatırım araçları arasında yer aldı. Döviz piyasalarında, 10 yıllık yerel tahvillerde ve hisse senedinde en kötü performans gösteren gelişmekte olan varlıklar arasında yer alıyoruz. Yurt içinde önemli bir veri akışının olmadığı yeni haftada gözler Çarşamba günkü Fed toplantısında olacak. Fed’in faiz tahminleri ve bilanço küçülmesi konusunda vereceği sinyaller piyasa için belirleyici olacak”