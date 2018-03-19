Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bitcoin, Google ve Facebook'un ardından Twitter'ın da kripto para ve ilgili reklamları yasaklayacağı endişeleri ile yüzde 7 civarında bir değer kaybıyla 7 bin 400 dolar sınırına kadar geriledi. Ancak düşüşün ardından G20 Finansal İstikrar Kurulu'nun (FSB), Bitcoin gibi kripto para birimlerinin yasalarca düzenlenmesi için bazı ülkelerden gelen çağrıları reddetmesi ile çok hızlı bir şekilde toparlandı ve 3 saat içerisinde 700 dolarlık bir değer artışı ile yeniden 8 bin doların üzerine çıktı. Bitcoin saat 09.00 itibariyle ise 8 bin 300 dolar seviyelerinden el değiştiriyor.

TWİTTER DA BITCOIN REKLAMLARINI YASAKLAYACAK

Sky News'te yer alan bir haberde Twitter'ın da kripto para reklamlarını yasaklayacağı iddia edildi. Twitter'dan ise konu ile ilgili bir açıklama gelmedi.

Hatırlanacağı üzere Facebook ve Google da benzer yönde bir karar almış ve bu kararın ardından sert bir satış dalgası başlamıştı.

Bitcoin fiyatı son 700 dolarlık yükselişe karşın halen 1 hafta önceki seviyesinden yüzde 15 düşük durumda bulunuyor.