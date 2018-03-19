Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tatilini Türkiye'de geçirmek isteyen birçok İranlının Türkiye'ye gelmeye başlamasıyla İran'dan Türkiye'ye doğru uçak biletleri normalin üzerinde artarken dönüş yolu için tam tersi yaşanıyor. İranlı bazı hava yolu şirketleri, İstanbul'dan Tahran'a dönüş yolunda yaşanan talep azlığı nedeniyle bilet fiyatlarını 23 liraya kadar düşürdü. İstanbul- Tebriz seferlerinde de benzer bir durum söz konusuyken, biletlerin 60 liraya kadar düştüğü görüldü.

TATİLCİLERİN GÖZDE ÜLKESİ TÜRKİYE OLDU

Son bir kaç gündür devam eden bu durumun en az 22 Mart'a kadar sürmesi öngörülüyor.