Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dow Jones Sanayi Endeksi 335,60 puan (yüzde 1,35) düşüşle 24.610,91 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 39,09 puan (yüzde 1,42) azalışla 2.712,92 puandan kapandı. Nasdaq Teknoloji Endeksi de 137,74 puan (yüzde 1,84) değer kaybıyla 7.344,24 puana geriledi. Facebook'un hisse başına değeri, kullanıcılarının verilerinin kötü amaçlı kullanıldığına yönelik iddiaların ardından, bugün yüzde 6,8 azalırken Temmuz 2012'den bu yana en büyük günlük düşüşünü kaydetti. Ayrıca, teknoloji devlerinden Apple'ın hisseleri yüzde 1,5 düşerken, Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in hisse başına değeri yüzde 3 değer kaybetti.