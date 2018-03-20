Dow Jones Sanayi Endeksi 335,60 puan (yüzde 1,35) düşüşle 24.610,91 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 39,09 puan (yüzde 1,42) azalışla 2.712,92 puandan kapandı. Nasdaq Teknoloji Endeksi de 137,74 puan (yüzde 1,84) değer kaybıyla 7.344,24 puana geriledi. Facebook'un hisse başına değeri, kullanıcılarının verilerinin kötü amaçlı kullanıldığına yönelik iddiaların ardından, bugün yüzde 6,8 azalırken Temmuz 2012'den bu yana en büyük günlük düşüşünü kaydetti. Ayrıca, teknoloji devlerinden Apple'ın hisseleri yüzde 1,5 düşerken, Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in hisse başına değeri yüzde 3 değer kaybetti.
New York borsası sert düşüşle kapandı
20.03.2018 - 01:28 | Son Güncelleme: 20.03.2018 - 01:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
New York borsasında endeksler, teknoloji şirketlerinin hisselerindeki düşüşle haftanın ilk işlem gününü sert düşüşle tamamladı.
Etiketler : New York borsası,
551369 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/551369.aspx
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