Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi



Tamamlandığında dünyanın ‘en büyüğü’ unvanını alacak olan İstanbul Yeni Havalimanı’nın başarısı referans oldu, Cengiz İnşaat dev bir proje kazandı. Kuveyt Uluslararası Havalimanının 6 milyon yolcu kapasitesinin iki kat üzerine çıkmasının ardından Kuveyt hükûmeti sorunu çözmek için harekete geçti. Türkiye’de yeni havalimanı inşaatını gezen Kuveytli yetkililer, konsorsiyum lideri Cengiz İnşaat’ın yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği havalimanı projelerini inceleyerek ihaleye davet etti. Cengiz İnşaat, yabancı firmaların da katıldığı havalimanı ihalesini en uygun teklifi vererek, 200 milyon dolara kazandı. 2016 yılının sonunda yapımına başlanan havalimanını tasarım dahil 15 ay gibi rekor sayılabilecek kısa bir sürede teslim aşamasına geldi. Ardından gelen ilave talepleri de hayata geçiren Cengiz İnşaat projeyi 21 ayda tamamladı. Kuveyt hükümeti, bu projenin ardından şirketi yeni kurulacak kentin altyapı ihaleleri için de davet etti. Şehrin altyapı ihalesi için160 milyon dolar bedelinde anlaşmaya varılırken; Cengiz İnşaat 4 kilometre uzunluğunda, 1 adet alt geçit ve 1 adet köprülü kavşağı içeren otoyol ihalesini de 90 milyon dolara kazandı.



MÜHENDİSLİK İHRACATI

Cengiz Holding’in projelerini anlatmak için Kuveyt’te gazetecilerle bir araya gelen Cengiz Holding CEO’su Ömer Mafa “Türk müteahhitlik sektörünün başarısını Kuveyt’te de gösterdiğimiz için gururluyuz. Hedefimiz dünyanın sektördeki sayılı şirketlerinden biri olmak” dedi. Kuveyt havalimanının mühendislik ve proje aşamasında Türk mühendislerinin imzası olduğunu anlatan Mafa, Türkiye’nin artık teknoloji ve mühendislik hizmeti ihraç eder konuma geldiğini anlattı.