Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Metal Sendikası ile BMC arasında imzalanan toplu iş sözleşmesinin imza töreninden sonra konuşan Sancak “Afrin’in kurtarılmasından ve toplu sözleşmeyi imzalamaktan dolayı çok mutluyum” dedi.

Önümüzdeki 3 yılda 5 milyar dolar ciro hedeflediklerini belirten Ethem Sancak, savunma sanayiinde ve kamyon üretiminde yeni markalarla milletin huzuruna çıkacaklarını belirterek “Nice Kirpilerimiz ve eserlerimiz olacak. Bu yıl 1 milyar dolar ciro yaptık. 3 yılda hedef 5 milyar dolar. Bu 4 milyar dolarla muazzam markalar üreteceğiz. Şu anda pasif bir savunma aracı olan Kirpi bir taarruz silahına dönüşecek. 5 tane kardeşi var onun. Amazonlar; Şahinler, Muranlar var. Havanlısı, makinalı tüfeklisi, sütre gerisinden atanır var. Fatihler, Yavuzlar gibi efsane kamyon markalarımız var. Onlar bu yıl bitmeden en yeni teknolojilerle yine huzurunuza çıkacaklar” ifadelerini kullandı. İstanbul İHA