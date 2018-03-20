Konut sahibi Türk hanelerinin oranı 15 yıllık süre zarfında yüzde 15’ten yüzde 45’lere yükseldi. Almanya’da artan bu oran, Türk göçmenlerin artık yerlileşmekte olduklarının açık bir göstergesi olarak algılanıyor. Almanya genelinde kiralık konutlarda yaşayan Türklerin yüzde 33’ü yakın gelecekte kendi konutunu edinme niyetinde. Almanya’daki Türk hanelerinin yüzde 50’si kiralık dairelerde yaşamını sürdürürken, yüzde 7’lik kesimde yer alan bir grup kiralık müstakil evlerde kalıyor. Buna karşın, Türk hanelerinin yüzde 20’i kendilerine ait dairelerde ve yüzde 25’i müstakil evlerinde yaşıyor. Almanya’nın en yoğun nüfuslu ve en çok Türk göçmenin yaşadığı eyaleti Kuzey Ren Vestfalya’da (KRV) ise müstakil ve daire tipi konut sahibi Türk hanelerinin oranı yüzde 35’e ulaşıyor. Türk hanelerinin Almanya genelinde 96 metrekare ve KRV’de 90 metrekare ortalama büyüklükteki evlerde yaşamlarını sürdürdüklerini ortaya koyuyor. Ortalama 3,8 kişiden oluşan Türk hanelerinde kişi başına 25,2 metrekare yaşam alanı düşüyor. Bu oran KRV’de ise kişi başına 23,7 metrekare.

ROMANYA BAŞI ÇEKTİ
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerinden derlenen bilgilere göre, 2016 yılında AB vatandaşlarının ortalama yüzde 70,6’sı kendi sahibi olduğu meskeninde ikamet etti. AB ülkeleri arasında ev sahiplik oranı en yüksek birliğin en fakir ülkelerinden Romanya’da gerçekleşti. Romanya’da vatandaşların yüzde 95,6’sı kendi evinde yaşadı. Romanya’yı ev sahiplik oranında en yakın yüzde 89,9’la Hırvatistan ve Litvanya, yüzde 89,5’le Slovakya, yüzde 86,3’le de Macaristan izledi.

ALMANLAR KİRACI  
Üye devletler arasında vatandaşların konut sahiplik oranı en düşük ülkenin AB’nin en büyük ekonomisi Almanya olması dikkati çekti. Almanya’da vatandaşların sadece yüzde 49,8’i kendi evinin sahibi konumunda oldu. Alman vatandaşların yarıdan fazlası kira ödedi. Vatandaşların konut sahipliğinde Almanya’yı en yakın yüzde 58,6’yla Danimarka, yüzde 62’yle Avusturya, yüzde 63,4’le Fransa, yüzde 66,4’le de İngiltere izledi. Böylece, AB’nin zengin ülkelerinde kirada yaşayan vatandaşların oranı fakir ülkelerden daha yüksek seviyelerde gerçekleşti.

AB’nin %70,6’sı ev sahibi
Dünyada ev sahipliği oranında yüzde 99 ile ilk sırada yer alan Mauritius, Afrika kıtasında bir ada ülkesi. Ülkenin nüfusu yaklaşık 1,2 milyon kişi. Millî geliri 12 milyar dolar civarında. Onu yüzde 96 ile Romanya, yüzde 90,9 ile Singapur izliyor. Ev sahipliği oranı Avrupa Birliği ülkelerinde yüzde 70,6, avro bölgesinde ise 66,4 seviyesinde.

İSVİÇRE SON SIRADA
Ev sahipliği oranında İsviçre, Almanya, Avusturya gibi ülkelerin listenin son sıralarında yer alması dikkat çekti. Dünya Bankasının 2016 verilerine göre; kişi başı ortalama geliri 79 bin 890 dolar olan İsviçre’de ev sahipliği oranı yüzde 42,5 seviyesinde. İsviçre bu oranla listenin son sırasında yer alıyor.

SATIN ALMAK MI KİRALAMAK MI DAHA MANTIKLI?
ING International’in yaptığı ankete göre; Türklerin yüzde 70’i ev satın almayı akıllı bir yatırım olarak görüyor. Yapılan ankette, en çok Lüksemburg vatandaşları konut satın almanın iyi bir yatırım olduğunu söylüyor. Lüksemburg’ta yaşayanların yüzde 83’ü konut yatırımını akıllıca buluyor. Öte yandan İspanyollarda bu oran yüzde 47 ile en düşük seviyede. İspanyolların yüzde 27’si ev kiralamayı satın almaya kıyasla daha akıllıca buluyor.

BARAKAYLA ZİRVEDELER

Ülke        Ev Sahipliği Oranı

Mauritius    99,10
Romanya    96,00
Singapur    90,90
Makedonya    90,60
Litvanya    90.30
Çin    90,00
Hırvatistan    90,00
Slovakya    89,50
Rusya    87,10
Macaristan    86,30                           
Nepal    85,26
Polonya    83,40
Norveç    82.70
Sırbistan    82.40
Bulgaristan    82,30
Estonya    81,40
Malta    81,40
Letonya    80,90
Çekya..    78,20
Izlanda    77,80                              
Ispanya    77,80
Portekiz    75,20
Slovenya    75,10
Yunanistan    73,90
Lüksemburg    73,90
Kıbrıs    72,50
İtalya    72,30
Finlandiya    71,60
Belçika    71,30
İrlanda    69,80                                  
Avrupa Birliği    70,06
Hollanda    69,00
Avustralya    67,00
Kanada    66,50
Avro Bölgesi    66,40
İsveç    65,20
Fransa    64,90
Yeni Zelanda    64,80
ABD    63,90
İngiltere    63,40                                       
Danimarka    62,40
Japonya    61,90
Türkiye    60,40
Yeni Kaledonya    60,00
Güney Kore    56,80
Avusturya    55,00
Almanya    51,70
Hong-Kong    50,40
İsviçre    42,50

 