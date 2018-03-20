Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konut sahibi Türk hanelerinin oranı 15 yıllık süre zarfında yüzde 15’ten yüzde 45’lere yükseldi. Almanya’da artan bu oran, Türk göçmenlerin artık yerlileşmekte olduklarının açık bir göstergesi olarak algılanıyor. Almanya genelinde kiralık konutlarda yaşayan Türklerin yüzde 33’ü yakın gelecekte kendi konutunu edinme niyetinde. Almanya’daki Türk hanelerinin yüzde 50’si kiralık dairelerde yaşamını sürdürürken, yüzde 7’lik kesimde yer alan bir grup kiralık müstakil evlerde kalıyor. Buna karşın, Türk hanelerinin yüzde 20’i kendilerine ait dairelerde ve yüzde 25’i müstakil evlerinde yaşıyor. Almanya’nın en yoğun nüfuslu ve en çok Türk göçmenin yaşadığı eyaleti Kuzey Ren Vestfalya’da (KRV) ise müstakil ve daire tipi konut sahibi Türk hanelerinin oranı yüzde 35’e ulaşıyor. Türk hanelerinin Almanya genelinde 96 metrekare ve KRV’de 90 metrekare ortalama büyüklükteki evlerde yaşamlarını sürdürdüklerini ortaya koyuyor. Ortalama 3,8 kişiden oluşan Türk hanelerinde kişi başına 25,2 metrekare yaşam alanı düşüyor. Bu oran KRV’de ise kişi başına 23,7 metrekare.



ROMANYA BAŞI ÇEKTİ

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerinden derlenen bilgilere göre, 2016 yılında AB vatandaşlarının ortalama yüzde 70,6’sı kendi sahibi olduğu meskeninde ikamet etti. AB ülkeleri arasında ev sahiplik oranı en yüksek birliğin en fakir ülkelerinden Romanya’da gerçekleşti. Romanya’da vatandaşların yüzde 95,6’sı kendi evinde yaşadı. Romanya’yı ev sahiplik oranında en yakın yüzde 89,9’la Hırvatistan ve Litvanya, yüzde 89,5’le Slovakya, yüzde 86,3’le de Macaristan izledi.



ALMANLAR KİRACI

Üye devletler arasında vatandaşların konut sahiplik oranı en düşük ülkenin AB’nin en büyük ekonomisi Almanya olması dikkati çekti. Almanya’da vatandaşların sadece yüzde 49,8’i kendi evinin sahibi konumunda oldu. Alman vatandaşların yarıdan fazlası kira ödedi. Vatandaşların konut sahipliğinde Almanya’yı en yakın yüzde 58,6’yla Danimarka, yüzde 62’yle Avusturya, yüzde 63,4’le Fransa, yüzde 66,4’le de İngiltere izledi. Böylece, AB’nin zengin ülkelerinde kirada yaşayan vatandaşların oranı fakir ülkelerden daha yüksek seviyelerde gerçekleşti.

AB’nin %70,6’sı ev sahibi

Dünyada ev sahipliği oranında yüzde 99 ile ilk sırada yer alan Mauritius, Afrika kıtasında bir ada ülkesi. Ülkenin nüfusu yaklaşık 1,2 milyon kişi. Millî geliri 12 milyar dolar civarında. Onu yüzde 96 ile Romanya, yüzde 90,9 ile Singapur izliyor. Ev sahipliği oranı Avrupa Birliği ülkelerinde yüzde 70,6, avro bölgesinde ise 66,4 seviyesinde.



İSVİÇRE SON SIRADA

Ev sahipliği oranında İsviçre, Almanya, Avusturya gibi ülkelerin listenin son sıralarında yer alması dikkat çekti. Dünya Bankasının 2016 verilerine göre; kişi başı ortalama geliri 79 bin 890 dolar olan İsviçre’de ev sahipliği oranı yüzde 42,5 seviyesinde. İsviçre bu oranla listenin son sırasında yer alıyor.

SATIN ALMAK MI KİRALAMAK MI DAHA MANTIKLI?

ING International’in yaptığı ankete göre; Türklerin yüzde 70’i ev satın almayı akıllı bir yatırım olarak görüyor. Yapılan ankette, en çok Lüksemburg vatandaşları konut satın almanın iyi bir yatırım olduğunu söylüyor. Lüksemburg’ta yaşayanların yüzde 83’ü konut yatırımını akıllıca buluyor. Öte yandan İspanyollarda bu oran yüzde 47 ile en düşük seviyede. İspanyolların yüzde 27’si ev kiralamayı satın almaya kıyasla daha akıllıca buluyor.

BARAKAYLA ZİRVEDELER

Ülke Ev Sahipliği Oranı

Mauritius 99,10

Romanya 96,00

Singapur 90,90

Makedonya 90,60

Litvanya 90.30

Çin 90,00

Hırvatistan 90,00

Slovakya 89,50

Rusya 87,10

Macaristan 86,30

Nepal 85,26

Polonya 83,40

Norveç 82.70

Sırbistan 82.40

Bulgaristan 82,30

Estonya 81,40

Malta 81,40

Letonya 80,90

Çekya.. 78,20

Izlanda 77,80

Ispanya 77,80

Portekiz 75,20

Slovenya 75,10

Yunanistan 73,90

Lüksemburg 73,90

Kıbrıs 72,50

İtalya 72,30

Finlandiya 71,60

Belçika 71,30

İrlanda 69,80

Avrupa Birliği 70,06

Hollanda 69,00

Avustralya 67,00

Kanada 66,50

Avro Bölgesi 66,40

İsveç 65,20

Fransa 64,90

Yeni Zelanda 64,80

ABD 63,90

İngiltere 63,40

Danimarka 62,40

Japonya 61,90

Türkiye 60,40

Yeni Kaledonya 60,00

Güney Kore 56,80

Avusturya 55,00

Almanya 51,70

Hong-Kong 50,40

İsviçre 42,50