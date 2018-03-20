Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell Platinum, çok özel bir kültür-sanat projesine imza atıyor. Yeni projeyle, her hafta 1001 Platinum müşterisi kendilerine özel sunulan kültür-sanat ayrıcalıklarıyla buluşacak. Turkcell Platinum, “1.001 Kültür Sanat” kampanyasıyla bir yandan müşterilerine ayrıcalıklar sunarken, bir yandan da çocukların eğitimine katkı sağlayacak toplumsal fayda oluşturmayı hedefliyor. Her hafta 1.001 Turkcell Platinum müşterisine değişimli olarak sunulacak kültür-sanat faydalarından biri olan hediye kitap kazanma şansı sayesinde çocuklar, yeni kitaplara kavuşabilecek. Turkcell Platinum uygulamasına girerek kampanyaya katılanlar, kitap hakkını ister kendileri kullanabilecek, isterse öğrencilere hediye edebilecek. Bu sayede kampanyaya katılanlar, Turkcell Zekâ Küpü Projesi kapsamında özel yetenekli çocukların eğitim gördüğü Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Bilim ve Sanat Merkezlerine kitap desteği verebilecek.