Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1920 Sultanahmet Köftecisi onursal başkanı Mehmet Tezçakın, marka ismini taklit ederek kolay yoldan para kazanma amacında olan kişi ve firmalara karşı 10 Ocak 1995 tarihinde başlatılan hukuk mücadelesinin 23’üncü yılını doldurduğunu söyledi. Adaletin zamanında tecelli etmemesinin taklitçileri cesaretlendirdiğini anlatan Tezçakın “Sürekli değişik yollarla markayı izinsiz kullanma yoluna gittiler. Semt isminden esinlendik diyerek, Sultanahmet’i kullandılar. Birkaç yıl önce açılan firma meşhur, tarihî gibi ön isimleri aynen kullanabiliyor, kimse de ses çıkarmıyor” diye konuştu. Tezçakın, taklitçilere karşı bugüne kadar açtıkları onlarca davayı kazandıklarını, her birinin ciddi tazminatlar ödeyerek kepenk indirdiğini, bu meseleye kökünden çözüm olacak ana davanın ise Yargıtay aşamasında olduğunu sözlerine ekledi.