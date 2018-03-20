Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vergi iadesi uygulamasının 2016 yılında kaldırılarak yerine ek iade uygulamasının getirilmesiyle gelirleri azalan emekliler ödeme oranının yüzde 8-9’a çıkarılmasını istiyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kâzım Ergün, vergi iadesi sistemi yerine emekliler için getirilen ek ödeme uygulamasındaki oranın yüzde 4-5 olduğunu belirterek, “Bu yılın ilk 6 aylık döneminde emekli aylığı bin 18 liraya kadar olanlara yüzde 5, bunun üzerinde olanlara ise yüzde 4 ek ödeme yapılıyor. Oysa emekliler, temel gıda maddeleri için yüzde 8 katma değer vergisi (KDV), doğalgaz, elektrik ve su gibi zorunlu harcamalara da ortalama yüzde 15 vergi ödüyor” dedi. Vergi iadesinin yerine getirilen ek ödemenin düşük yüzdelerle ödenmesinin zamanla emeklilerin aleyhine dönüştüğünü ifade eden Ergün, şunları kaydetti: “Emeklilerimizin harcamalarındaki fişlerin karşılığı olarak aldıkları yüzde 15 oranına kıyasla bugünkü ek ödeme yüzde oranları düşük kalıyor. Emeklilerin, fiş toplama çilesinden kurtarılmasını olumlu bulmakla birlikte, yaşadığı maddi kayıptan rahatsızlık duyuyoruz. Bugün emeklilerimiz ek ödemedeki yüzde 4 ila 5’lik düşük oranlar nedeniyle her ay maddi kayba uğruyor. Bu, emeklilerimizin vergi yükünü omuzlarında hissetmesine neden oluyor. Bu yükün azaltılması vergi iadesi yerine getirilen ek ödeme oranlarının yüzde 8-9’a yükseltilmesiyle bir miktar mümkündür.”