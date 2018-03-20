Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaklaşık 8 milyar nüfusa ulaşan dünya hızla yaşlanıyor. Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı (UN DESA) verilerine göre 2017 itibarıyla 60 yaş ve üstü nüfusun sayısı yüzde 13 artışla 962 milyon kişi oldu. 1980 yılından bu yana yaşlı nüfus 600 milyon artış gösterirken 2050 yılında 2,1 milyara ulaşması bekleniyor. Verilere göre 2017’de her 8 kişiden biri 60 yaş ve üstüyken, 2030’a gelmeden 0 ila 9 yaş çocuk nüfusunu, 2050’ye kadar da 10 ila 24 yaş genç nüfusu geçeceği tahmin ediliyor.

Yaşlı nüfus oranı gelişmiş ülkelerde daha fazla olmak üzere tüm dünyada artıyor. 2050’de yaşlıların Avrupa’daki nüfusun yüzde 35’ini, Kuzey Amerika’daki nüfusun yüzde 28’ini, Latin Amerika ve Karayipler’deki nüfusun yüzde 25’ini, Asya’daki nüfusun yüzde 24’ünü, Okyanusya’dakinin yüzde 23’ünü ve Afrika’dakinin yüzde 9’unu oluşturacağı sanılıyor. En az artışın beklendiği Avrupa’da 183 milyon olan yaşlı nüfusun 2050’de 247,2 milyona yükselmesi bekleniyor. Ayrıca 2050’ye gelindiğinde dünyadaki her 10 yaşlı kişiden 8’inin gelişmekte olan ülkelerde yaşaması bekleniyor.

En yalnızı Hollanda

Hayatını eşiyle ya da tek başına sürdürmeye çalışan yaşlıların en fazla bulunduğu ülke Hollanda. Yalnız ya da eşiyle “bağımsız” yaşayan 60 yaş ve üstü kişilerin oranı Hollanda’da yüzde 93,4 iken yüzde 2,3 ile en düşük Afganistan oldu. Araştırmaya göre Afganistan, Tacikistan ve Pakistan’da, 60 yaş ve üstü kişilerin yüzde 90’ından fazlası çocuklarıyla yaşıyor. Hollanda ve Almanya’da ise bu oran, yüzde 10’dan daha az.

En yaşlısı Japonya

Geçen yıl 80 veya daha ileri yaştaki kişilerin sayısı 137 milyon olarak kayıtlara geçti. Dünya nüfusunda en hızlı yaşlanma oranı ise Japonya’da görülüyor. Japonya’nın yüzde 33,4’ünü 60 yaş ve üstü kişiler oluştururken ülkede 90 yaş ve üzeri 2,06 milyon kişi yaşıyor. Japonya’yı yüzde 29,4 ile İtalya, yüzde 28 ile Almanya, yüzde 27,9 ile Portekiz ve yüzde 27,8 ile Finlandiya takip ediyor.

Kadınlar ilk sırada

Dünyada 2017 yılında, 60-79 yaş arası erkeklerin oranı yüzde 41, aynı yaş aralığındaki kadınların oranı ise yüzde 45 olarak belirtildi. 80 ve üzeri yaştaki erkeklerin oranı yüzde 6, kadınların ise yüzde 9 olarak kaydedildi.