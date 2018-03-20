Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüketim ürünleri sektörünün önemli markalarından Henkel de sürdürülebilir çevre için hareketini hızlandırdı. Yaptığı çalışmaları 2017 Sürdürülebilirlir Raporu ile kayıt altına alan şirket, çok önemli verilere ulaştı. Buna göre, 50 binden fazla çalışan eğitim aldı ve Henkel’in sürdürülebilirlik elçisi olarak hizmet veriyor. Okyanuslardaki plastik atıkların önüne geçmek için de iş birliği gerçekleşen şirketin İnsan Kaynaklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Sürdürülebilirlik Kurulu Başkanı Kathrin Menges “Uluslararası kuruluşların Henkel’i sürdürülebilirlik alanında dünyanın lider şirketlerinden biri olarak görmesinden dolayı gurur duyuyoruz.” dedi. Şirket, enerji tüketimi ve karbondioksit salınımında 1 ton ürün başına yüzde 24 düşüş sağladı. Yine bir ton ürün başına atık hacmini yüzde 32 azaltan, su tüketimini yüzde 24 düşüren, iş güvenliğini ise yüzde 17 artıran Henkel, 2020’ye kadar kaynak verimliliğini de yüzde 75 artırmnayı planlıyor.