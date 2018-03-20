Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kartın ön yüzünde kredi kartı bilgileri yer alırken, arka yüzünde banka kartı bilgileri ile her iki uygulamanın güvenlik kodu bilgileri bulunuyor. Bankkart kullanıcıları POS’larda gerçekleşecek alışveriş işlemlerinde veya ATM’lerde kredi kartı ya da banka kartı seçeneklerinden birini seçerek işlemlerine devam edebilecek. Kartın 360 özelliği ile müşteriler ComboLira kazanırken sektörde bir ilk olan “Dinamik Limit Aktivasyonu” özelliği ile de Bankkart Combo’nun kredi kartı limitinin sonradan açılabilmesi mümkün olacak.