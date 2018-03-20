Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hanelere tedarik açısından bakıldığında doğalgaz maliyetinin 28 üyeli AB ortalamasının yarısının da altında olduğuna, sanayide ise yüzde 37 daha ucuz gaz sağlandığına dikkati çeken Albayrak, "Ayrıca doğalgazın hane ekonomisine etkisini göstermesi açısından buranın altını çizmek istiyorum, 2002'de Türkiye'de asgari ücretle 796 metreküp doğalgaz alınabiliyordu. Bugün asgari ücret noktasında bakıldığında, yaklaşık 2 bin 100 metreküp doğalgaz alınabiliyor." ifadelerini kullandı.

Enerjide kaynak çeşitliliğini artıracak, ülke ve güzergah seçeneklerini çoğaltacak her opsiyonu dikkatle hayata geçirdiklerini aktaran Albayrak, "Güçlü enerji politikaları aynı zamanda güçlü bir ekonomi demek, güçlü bir siyaset demek, güçlü bir diplomasi demek. İşte bu nedenle politikalarımızı bütüncül bir çerçevede geniş bir perspektifte yürütüyoruz." dedi.