Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin litresine 15 kuruş zam yapıldı.

Motorin grubunda fiyat değişikliği olmadı.

Zam sonrasında Ankara'da ortalama 5,69 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,84 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,63 liradan 5,78 liraya, İzmir'de 5,65 liradan 5,80 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Benzinin litre fiyatına en son 28 Şubat'ta 11 kuruş zam yapılmıştı.