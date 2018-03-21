Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Taşıma sırasında balıkların su altında ihtiyaç duydukları ortam bulutların üzerinde sağlandı. Dünyanın 121 ülkesine hava kargo taşımacılığı gerçekleştiren Turkish Cargo, Kılıç Holding’in Ege’de yetiştirdiği 100 ton ağırlığına denk gelen 1 buçuk milyon adet canlı Çipura yavrusunu zmir’den Umman’a taşıdı. Taşıma sırasında balıkların su altında ihtiyaç duydukları ortam bulutların üzerinde sağlandı. Boeing 777F geniş gövde kargo uçağıyla, charter seferi olarak icra edilen ve su ürünleri mühendislerinin refakat ettiği taşımada, yavru çipura balıklarının 1 saatlik aralıklarla ‘ph’ dengesi, oksijen ve su sıcaklık seviyeleri kontrol edildi.

Türk Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı Turhan Özen “Balıkların Bodrum’dan Umman’a maksimum 40 saatte ulaştırılması gerekiyordu. 100 ton ağırlığındaki canlı balık ilk hazırlıkların ardından önce İzmir’e taşındı. Sonra özel tekniklerle donatılmış kargo uçaklarımıza yüklendi. İzmir’den Umman’a 3 saatte uçarak taşıma sürecini 24 saat içinde tamamladık. Bu operasyon ile canlı hayvan taşıma konusundaki başarımızı bir kez daha ispatlamış olduk. Doğru iklimlendirme, oksijen ve sıcaklık kontrolü uzmanlık gerektirir. Biz bunu yapıyoruz.” dedi. Kılıç Holding Başkan Yardımcısı Serkan İlgaz da, yurt dışına deniz balığı ihraç eden tek firma olarak ilk taşımacılığı gerçekleştirdiklerini, benzer iş birliklerinin süreceğini söyledi.