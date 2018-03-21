Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tanzanya’da yaklaşık 3.1 milyar dolarlık demir yolu projesiyle ülkeyi Türk müteahhitlerinin yurt dışında en fazla iş üslendiği ülke konumuna getiren Yapı Merkezi şirketinin Yönetim Kurulu Başkan Vekili Arıoğlu, Tanzanya’daki Darüsselam-Morogoro hattının devamı olan ve geçen hafta temeli atılan Morogoro-Makutupora hattına ilişkin “Yaklaşık 40 senedir demir yolu projeleri yapıyoruz. Tanzanya’daki proje bugüne kadar aldığımız en büyük proje. Projenin hızı saatte 160 km, bu Sahraaltı Afrika’daki en hızlı ve teknolojik tren projesi.” ifadesini kullandı. Arıoğlu, Yapı Merkezi olarak Afrika’da Senegal, Fas, Cezayir, Etiyopya gibi ülkelerde iş yaptıklarını ve yakın zamanda Kenya’da bir projeye başlayacaklarını anlattı.



ÇİNLİLERDEN AVANTAJLIYIZ

Türkiye’nin Darüsselam Büyükelçisi Ali Davutoğlu ise Türklerin Çinlilere göre hız ve maliyet avantajı sağladığı için tercih edildiğini söyledi.