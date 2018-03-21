Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cabir Turğut

Türkiye’nin ilk toplu konut projesine ev sahipliği yapan Saraçoğlu Mahallesi yeniden hayat buluyor. 1940’lı yıllarda Emlak Bankası tarafından kamu çalışanları için hayata geçirilen Saraçoğlu Mahallesi, Ankara’nın merkez semti Kızılay’da yer alıyor. Tarihi yapı Maliye Bakanlığı’nın desteği ve Emlak Konut GYO işbirliği ile aslına uygun olarak yenilenecek. Maliye Bakanlığı’na ait arsa Ağustos 2017’de Emlak Konut’a devredilmişti. 121 bin metrekare içerisinde 435 lojman, 250 tescilli anıt ağacın yanı sıra okul, kütüphane, dükkânlar ve açık alanları barındıran Saraçoğlu Mahallesi için gelir paylaşımı ihalesi yapılacak. İhalenin ilk oturumunun 19 Nisan’da düzenleneceği öğrenildi. Saraçoğlu Mahallesi hakkında kamuoyunda oluşan ‘tarihi yapılar heba edilecek mi ?’ endişesini ortadan kaldıracak, Türkiye’ye örnek bir projenin hayata geçirileceğini aktaran Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, şöyle devam etti: Dünyanın her yerinde şehirlerin büyük bir nüfus baskısı altında bunaldığı bir dönemden geçiliyor. Buna bağlı olarak ciddi bir rant baskısı ortaya çıkıyor. Saraçoğlu projesinde de tarihi yapılar heba edilecek mi endişesi vardı. Titizlikle çalışıldı. Tamamen geçmiş mimarisine uygun olarak inşa edilecek. Ranta kurban gitmeyecek. Yüzde 44,12’si sosyal donatı alanı şeklinde konumlandırılacak. Geri kalan bölümleri kültür, turizm, konut ve ticari alan olacak. Biz bakanlık olarak bütün şehirlerimizin rant baskısı altında ezilmemesi için daima çalışacağız.”



TEK TUĞLA OYNAMAYACAK

Maliye Bakanı Naci Ağbal da yaklaşık bir yıl önce başladıkları çalışma ile önemli bir aşamaya geldiklerini belirterek, ilgili onay süreçlerinin tamamlandığını ifade etti. Yapılacak yenileme çalışmasıyla artık Saraçoğlu’nun can bulacağı bir döneme girildiğinin altını çizen Ağbal, “Tek bir tuğlası dahi yerinden kaldırılmayacak. Zaten kentsel sit alanı. Bu özelliğiyle gelecek nesillere aktarılacak. Önümüzdeki süreçte projeyi üstlenecek ilgili firmalarla görüşmeler yapılacak.” dedi.

Çitlerinden kurtuluyor

Saraçhane denilince akla bugüne kadar hep lojmanların geldiğini hatırlatan Bakan Naci Ağbal “Burada bir çok siyasinin anısı var. Cumhuriyet tarihine tanıklık eden bir yer. Tarihimizi unutmadan etrafındaki duvarları, çitleri ve güvenlik noktalarını kaldırarak Ankaralılara kazandıracağız.” dedi.

Tarihimize sahip çıkıyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de “Saraçoğlu projesi oluşturduğumuz bilinçle restore edilecek. Burada sadece tarihi doku korunmuyor aynı zamanda projenin 7/24 yaşaması için gerekli olan doğru fonksiyon da kurgulanmış durumda.” diye konuştu.

Yaşayan bir yer olacak

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, Türkiye’nin ilk toplu konut projesini aslına uygun olarak yenileyeceklerini söyledi ve “435 konut, 250 tescilli ağacı koruyarak burayı yaşayan bir yer hâline getireceğiz.” dedi. Kurum, Saraçoğlu’nun 72 yıl önce Emlak Bank tarafından geliştirildiğini de hatırlattı.