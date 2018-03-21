Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’de su ürünleri konusunda aldığı yüksek lisans eğitimi sonrası Türkiye’ye dönen Halûk Tuncer, İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında kurduğu çiftliklerde trança, sinarit ve mercan üretimine başladı. Çiftlikte 75 metreye ulaşan kafeslerde doğal ortam ve yemlerle balık beslediklerini belirten Tuncer, bu balıklara özellikle Avrupa pazarından yoğun talep geldiğini ifade etti. Denizlerin kraliçesi olarak tanımlanan trançayı çiftlik ortamında 6 yıl beslediklerini, yaklaşık 6 kilogram ağırlığa ulaştığında pazara sunduklarını anlatan Tuncer, “Yıllık 400 ton üretim yapıyoruz. Balık türlerinin ihracatıyla geçen yıl 2 milyon avro gelir elde ettik. Yaptığımız yeni yatırımla 2 yıl içinde üretimi bin tona, ihracat gelirini de 6 milyon avroya çıkaracağız” dedi.

Bu balıkların genellikle İtalya, Yunanistan, Rusya ve İsviçre’de tüketildiğini, kendilerinin de 10 ülkeye ihracat yaptıklarını söyleyen Tuncer, şunları kaydetti: Üretimin artmasıyla trança, sinarit ve mercan da diğer Akdeniz balıkları gibi sofralarda yerini almaya başlayacak. Türkiye su ürünleri sektöründe son 10 yılda yaptığı yatırımlarla lider konuma geldi. Türk denizlerinde yetişen çipura ve levreğimizi 50’den fazla ülkeye ihraç ediyoruz ancak pazarlama konusunda bazı sıkıntılar var. Bu konuda biraz daha çalışmamız lazım.