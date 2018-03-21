Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akaryakıt fiyatına bugünden geçerli olmak üzere 15 kuruş zam yapıldı. Zammın ardından benzinin fiyatı İstanbul’da 5,66 liradan 5,81 liraya, Ankara’da 5,71 liradan 5,86 liraya, İzmir’de ise 5,68 liradan 5,83 liraya çıkacak. Böylece benzin fiyatları 6 liraya yaklaşarak, şimdiye kadar gördüğü en yüksek seviyeye ulaşmış olacak. Zamla birlikte, İstanbul’da 50 litrelik bir depoyu ‘fulleme’ bedeli 283 liradan 290,5 liraya yükselecek. Benzine en son 28 Şubat’ta zam gelmiş ve rafinerilere göre uzaklığa göre değişen fiyatlar ortalama 5,55 liradan 5,66 liraya yükselmişti. Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası (PÜİS), motorine bugün itibarıyla zam beklenmediğini de açıkladı. Benzin fiyatındaki yüksek artışta, ham petrol fiyatının 66 doları aşmasının yanında, ABD dolarının 3,95 TL ile tarihî zirvesine yaklaşması etkili oldu.