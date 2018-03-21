Bugüne kadar 700 binden fazla işlemen yapıldığı GarantiPay’de 2017 yılında bir önceki yıla göre 5,5 kat ciro artışı gerçekleşti. Garanti Ödeme Sistemleri Genel Müdiresi Işıl Akdemir Evlioğlu, e-Ticaret’te kontrolün çok önemli olduğunu, BonusFlaş müşterilerinin kart bilgilerini hiç paylaşmadan işlem yaparak kartlarını her an kontrol ettiklerini söyledi.