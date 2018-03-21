Bugüne kadar 700 binden fazla işlemen yapıldığı GarantiPay’de 2017 yılında bir önceki yıla göre 5,5 kat ciro artışı gerçekleşti. Garanti Ödeme Sistemleri Genel Müdiresi Işıl Akdemir Evlioğlu, e-Ticaret’te kontrolün çok önemli olduğunu, BonusFlaş müşterilerinin kart bilgilerini hiç paylaşmadan işlem yaparak kartlarını her an kontrol ettiklerini söyledi.
Garanti’nin online cirosu 5,5 kat arttı
21.03.2018 - 05:38 | Son Güncelleme: 21.03.2018 - 05:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Garanti Bankasının BonusFlaş uygulaması içinde yer alan GarantiPay, 650’ye yakın sitede sağladığı ödeme kolaylığı ile hızlı büyüdü.
Etiketler : garanti,ciro,
551612 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/551612.aspx
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