Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugüne kadar 700 binden fazla işlemen yapıldığı GarantiPay’de 2017 yılında bir önceki yıla göre 5,5 kat ciro artışı gerçekleşti. Garanti Ödeme Sistemleri Genel Müdiresi Işıl Akdemir Evlioğlu, e-Ticaret’te kontrolün çok önemli olduğunu, BonusFlaş müşterilerinin kart bilgilerini hiç paylaşmadan işlem yaparak kartlarını her an kontrol ettiklerini söyledi.