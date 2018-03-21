Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Savunma ve havacılık sanayisindeki performansıyla ürün çeşitliliğini artıran TAI, aynı zamanda ekonomik göstergelerini de yukarıya çekiyor. TAI, yurt içi ve dışı talepleri karşılayarak 2016’da 1 milyar 260 milyon dolar ciro yaptı. Cironun 477 milyon dolarını ihracat oluşturdu. Şirket, geçen yıl cirosunu yüzde 13,5 artırarak 1 milyar 430 milyon dolara çıkardı. Cironun yüzde 58’i ihracattan oluştu. Böylece şirket cirosunda ihracatın payı 829 milyon dolara ulaştı. Şirketin yurt dışı tanıtım faaliyetlerinde bugüne kadar insansız hava aracı ANKA, ATAK helikopteri, silahlı HÜRKUŞ ve T625 Özgün Helikopter öne çıkan ürünler arasında yer aldı.

Boeing, Airbus, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Bombardier ve Leonardo gibi lider uçak sanayi firmaları için üretimler yapan TAI, geçen yıl satış rekorları kıran Airbus tek koridorlu uçağı A320Neo’nun Pratt and Whitney (PW) “Motor Kabuğu” Tasarım ve Üretim İhalesi’ni kazandı.