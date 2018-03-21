Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ekinci “2017 yılında Türkiye’nin miktar bazındaki çelik ihracatı, önceki yıla göre yüzde 7,7 artışla 17,8 milyon tona ulaşırken, sektörün değer bazındaki ihracatı, yüzde 26,4 artışla 11,5 milyar dolara yükseldi.” dedi.

Çelik İhracatının Yıldızları töreninde konuşan Ekinci “Türk çelik sektörünün ana ürünü olan inşaat çeliğinde ithalat vergilerinin sıfırlanması özellikle Rusya, Ukrayna ve Çin gibi dampingli ve kalitesiz ürün ihracatı gerçekleştiren ülkelere karşı, Türk çelik sektörümüzü savunmasız bıraktı. Dünya genelinde bu ülkelere karşı gümrük duvarları yükselirken, bizde ise durum maalesef tam tersi oldu. Tüm bu olumsuzluklara rağmen sektörümüz 2017 yılında ihracatta yükselişini korumayı başardı” diye konuştu.

Ekinci, çelik sektörünün en sıcak gündeminin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) olduğunu belirterek, sözlerine şöyle devam etti “Neresinden bakarsanız bakın bu kanun ile Amerika, müttefikim dediği ülkelere muafiyet kapısını açık bırakırken geri kalan ülkelere adil davranmıyor. Section 232’nin bazı ülkelere ayrıcalık tanıyarak uygulanması, Türk çelik sektörünün aleyhinedir.” dedi.

Çelik İhracatçıları Birliği’nin 2017 yılında en çok ihracat yapan firmaları ödüllendirdiği Çelik İhracatının Yıldızları töreninde, bütün çelik ürünlerinde en fazla ihracata ulaşan çelik firmaları Habaş, İçdaş ve Çolakoğlu oldu. Törende 16 kategoride 38 firmaya toplamda 48 ödül verildi. Ayrıca her kategoride ilk 10’a giren firmalara toplam 160 sertifika dağıtıldı.

Vergi kararı yara açacak

Ekinci “Vergiden muaf bırakılan ülkeler içerisinde Türkiye’nin yer almaması, en önemli pazarlarımızdan olan ABD’nin Türkiye’ye kapanmasına ve sektörümüzün telafisi zor bir yara almasına sebep verecektir” görüşünü dile getirdi.