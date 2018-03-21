Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mesan Kilit Genel Müdürü Mustafa Mertöz “Avrupa’da ilk 3’te yer alıyoruz. İngiltere’de pazar ikincisi, İtalya’da pazar üçüncüsü ve birçok Avrupa ülkesinde sayılı yerdeyiz. Son 3 senelik dönemde özellikle Amerika’yı kendimize hedef belirledik, bu pazarda büyümeye devam ediyoruz” dedi.

Beş yıllık projeksiyonda yeni ve inovatif çözümlerle kullanıcının karşısına geçeceklerini söyleyen Mertöz, yeni elektromekanik çözümler sunacaklarını ve tasarım güçlerini kullanarak rakiplerinin önüne geçmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Yaptıkları ihracatın kilogram değerinin 8,2 dolar civarında olduğunu kaydeden Mertöz “Bunu 3 yılda 15 dolar seviyelerine çıkarmak istiyoruz. Katma değerli ürün üretmeye devam edip sektörde fark sağlamayı hedefliyoruz” dedi.