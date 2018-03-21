Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Palandöken “Esnaf ve sanatkârların mevcut problemlerinin çözümlenmesi, kredi ve teşvik sistemlerinden etkin bir şekilde yararlanmaları bu kesimin gelişip güçlenmesi bakımından büyük ehemmiyet taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

Esnaf ve sanatkarların piyasada rekabet edebilmesi ve ayakta kalabilmeleri için sürekli olarak kendini yenilemesi ve teknolojiyi takip etmesi gerektiğinin kaydeden Palandöken “Ülkemizde esnaf ve sanatkarın finansal ihtiyaçlarının karşılanması denildiğinde ilk olarak akla Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla kullandırılan Halk Bankası esnaf kredileri ve KOSGEB kredi faiz destekleri gelmektedir” açıklamasında bulundu.