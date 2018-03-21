Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin talimatıyla sahaya inen uzmanların yüzlerce firmayla mülakat gerçekleştirmesiyle “www.kolaydestek.gov.tr”nin kurulmasına uzanan süreç başladı. Bakanlıkça sunulan desteklerin kullanım süreçlerindeki sorunların tespit edilmesi ve buna yönelik çözümler üretilmesi için yapılan mülakatlar sonucu, şirketlerin mevzuata erişme, anlama ve yorumlamada zorluklar yaşadığı, başvuru yapmada güçlük çektikleri, bazı firmaların başvuru yapsalar bile desteklerden faydalanamayacaklarını düşündükleri hatta “Devlet Destekleri Danışmanlığı” adı altında bir meslek grubunun oluştuğu tespit edildi.