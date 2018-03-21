Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret AŞ’nin (İSTAÇ) Piyalepaşa’daki merkezinde hafriyat kamyonlarına takılan Araç Takip Sistemi (ATS) uygulamasının tanıtım toplantısında, metro inşaatında nerelere öncelik verecekleri yönündeki açıklamaları konusundaki soruları cevapladı. Gazetecilerin AK Parti Şişli İlçe Kongresi’nde yaptığı konuşmayı hatırlatmaları üzerine Uysal, Sultanbeyli ve Arnavutköy’e metro yapımına öncelik verdiklerini, inşaat halindeki metroların harita üzerine sergilendiğinde, söylediklerinin ne kadar doğru ve haklı olduğunun görüleceğini söyledi.

Uysal, “Şu anda İstanbul’da metro yapacaksak, önceliğimiz neresi olmalı? Metro ulaşımında sıkıntı yaşanan yerler olmalı. Bizim de iki ilçe üzerinde konuştuğumuz mesele var. Bunların bir tanesi Arnavutköy, diğeri Sultanbeyli. Şimdi oralar, AK Parti’ye en fazla oy vermiş olanlar. Ben inanıyorum ki, şu anda bizim söylediğimizi AK Partili olmayan bir büyükşehir belediye başkanı olsaydı yine de bu ifadeyi yani ‘En fazla AK Parti’ye oy veren insanların olduğu yerler’ demese bile iki ilçenin metro yapımı konusunda öncelikleri arasında olacağını söylerdi herhalde” diye konuştu.

Daha önceki açıklamalarında birinci önceliğinin metro olduğu yönünde beyanları olduğunu dile getiren Uysal, “Yine metroda da birinci önceliğimiz bu bölgeler. Arnavutköy ve Sultanbeyli. Bunu da ne ile ifade etmişiz? İki ilçenin en fazla AK Parti’ye oy veren yer olması. Şu anda metroda çalışılan yerlere baktığımız zaman, en fazla eğer CHP’li ilçelerin olduğu yerler ise şu anda inşaatı devam eden ilçelerimiz ise bizim bu sözümüzden ‘Oy vermeyenlere metro götürmeyeceğiz, yapmayacağız.’ diye bir şey algılanmamalı herhalde” ifadelerini kullandı.

Başkan Uysal: ATS taktırmayan şoförler başka iş arasın

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, hafriyat kamyonları için geliştirilen ‘Araç Takip Sistemi’ni tanıttı.

Araç takip sistemi taktırmayanlara yaptırım uygulanacağını kaydeden Uysal, ’’Şu ana kadar gönüllü bir şekilde gelen 8 bin 66 kamyonumuza ATS takıldı. Gönüllü olarak sistemi taktıran arkadaşlara teşekkür ediyorum. Taktırmayan araç sayısı bin 500 civarında. Bu dönemlerde inşaatlar biraz yavaşladı. İş olmadığından dolayı taktırmadıklarını düşünüyoruz. Aralarında yanlış yaparak ‘bu sisteme girmeyeyim’ diyen varsa bundan sonra kendilerine başka bir iş bakmaları gerekiyor. Çünkü artık hafriyat taşıyamayacaklar. Sisteme dahil olmanın bedeli yok. Sadece cihazların maliyeti olan 750 TL alınacak. Ekstra bir ücret söz konusu değil. Toprak döküm sahalarında noktalar oluşturduk. Bu cihazları buralarda hemen taktırabilecekler’’ şeklinde konuştu. Oğuzcan Yazar İHA