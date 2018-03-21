Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fed piyasaların beklediği faiz kararını açıkladı. Fed faiz artışına gitti. Banka faizi 25 baz puan artırdı.

Fed'in iki günlük Mart ayı politika toplantısının ardından Çarşamba günü açıklanan karara göre yetkililer, 25 baz puanlık faiz artırımına giderek üst bandı yüzde 1.75 seviyesine çekti. Piyasa beklentisi, Fed'in fonlama faizinde 25 bp artırıma giderek yüzde 1.50 – 1.75 seviyesine çekeceği yönündeydi.

Fed yetkilleri Türk Lirası için kritik 2018 faiz artırım patikasına ilişkin beklentilerini de açıkladı. Buna göre yetkililer 2018'de 3 faiz artırımı bekliyor.

BTMU faiz kararı öncesi yaptığı değerlendirmede 2018'de 4 faiz artışı görülmesi durumunda dolar/TL'nin rekor seviyelere çıkabileceğini öngörmüştü.

FED KARARININ ARDINDAN DOLARDA SON DURUM!



Hafta başında 3.95 TL'nin üzerini gören dolar kuru, 3.93 TL seviyesinin altına sarktı. Dolar kuru saat 17.10 itibarıyla 3.9280 TL'den işlem görürken, euro 4.5180 TL seviyelerinde bulunuyordu. Kararın ardından dolar/TL 3,92 seviyesinde.

FED'İN FAİZ KARARI YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Enflasyondaki katılık, cari açıkta yükselişin sürmesi, Moody's'in not indirimi ve Afrin operasyonu kaynaklı jeopolitik endişeler son dönemde TL'nin benzer para birimlerinden negatif ayrışmasına neden olmuştu.

Piyasada bu akşam saat 21.00'de açıklanacak olan Fed faiz kararı yakından takip ediliyor. Yeni başkan Jerome Powell liderliğindeki ilk FOMC toplantısında 25 baz puan faiz artırımı bekleniyor. Sonrasında yapılacak açıklamalar ve Fed'in önümüzdeki dönem politikalarına ilişkin ipuçları, doların seyri açısından önem taşıyor.

Piyasanın asıl odak noktası ise FOMC üyelerinin şu ana kadar 3 faiz artırımına işaret eden projeksiyonlarının 4'e mi çıkacağı yoksa 3'te mi kalacağı olacak.



PİYASALARDA SON DURUM



18:10 Borsa İstanbul kapanış

BIST 100 endeksi günü yüzde 1,05 yükselişle 117 bin 651 puandan tamamladı. İşlem hacmi 6,9 milyar lira.

Kapanışta Doğan Burda Yayıncılık yüzde 19,94, Doğan Gazetecilik yüzde 19,79, Milliyet Pazarlama yüzde 19,75, Hürriyet Gazetecilik yüzde 19,42 ve Doğan Holding yüzde 19,18 yükselişte.

Dolar/TL 3,92; Euro/TL 4,82 seviyesinde.

15:40 Analistler borsada son duruma ne diyor?

BIST100 endeksi 117 bin 467'ye kadar yükseldikten sonra şu anda 117 bin 307'de, yüzde 0,76 primli.

Piyasalar bu akşam piyasa kapanışından sonra izlenecek Fed kararına odaklanırken Şeker Yatırım'ın borsa yorumu şöyle:

"Fed'in faizleri 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, piyasalar içinde asıl önemli olan Fed üyelerinin yapacağı tahminler ve yeni başkanı Powel'in açıklamaları olacak. Fed üyelerinin 2018 için üç olan ortalama faiz artırımı beklentisini dörde çıkarması ya da toplantı metninde buna işaret edecek işaretlerin yer alması başta TL varlıklar olmak üzere gelişen piyasalarında satışları tetikleyecektir.

Aksine üç faiz artırımının ve kademeli faiz artışı söyleminin korunması piyasalar sınırlı pozitif ya da nötr olarak algılanması beklenir. Yurtiçi 10 yıllık tahvil faizlerindeki geri çekilmenin devamı durumunda geçen hafta güçlü negatif ayrışan banka hisselerindeki tepki alımlarının devamı beklenir. Fed riski nedeniyle ikinci yarıda BIST'te tepki alımlarının momentum kaybetmesi ve sınırlı da olsa satışların yaşanması beklenmektedir."

13:00 BIST ilk yarıda yükseldi

BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,62 değer kazanarak 117 bin 159'dan müzayedeye ara verdi.

09:55 Borsa yatay açıldı

BIST 100 endeksi güne yüzde 0,16 yükselişle 116 bin 613 puandan başladı.

09:15 Borsada bugün ne bekleniyor?

BIST100 endeksi dün yüzde 0,85 yükseldi ve 6,9 milyar lira hacimle seansı 116 bin 431'den tamamladı.

ABD'de ise Türkiye ETF'i yüzde 0,73 yükseldi, Gelişen Piyasalar ETF'inde yükseliş yüzde 1,11 oldu.

Analistlerin yeni güne dair beklentileri şöyle:

Yatırım Finansman

"Dün trend desteğinin test edilmesi sonrasında gelen tepki alımlarının olumlu bulmakla birlikte yurtdışı piyasalarda havanın pozitif olması tepki hareketlerinin güçlenebileceğini gösteriyor.Saatlik grafiklerde düşüş kanalın direnci olan 116.700'ü s eviyesinin aşılması halinde endekste tepki yükselişin hız kazanmasını bekliyoruz. Bu seviyenin üzerindeki hareketlerde 117.700 seviyesi gün içi hareketlerde üst direnç konumunda olacaktır. Endekste 116.000 ve 115.100 seviyeleri ise kısa vadeli destekler olarak takip edilebilir."

Anadolu Yatırım

"BIST'te hafif alıcılı yatay başlangıç bekliyoruz. ABD'de Facebook konusu gündemdeki yerini korumaya devam ederken, dün de hisse senetlerinde düşüş endeksleri negatif etkilerken enerji hisselerine gelen alımlarla kapanış %0,47'ye varan primlerle gerçekleşti. Bu sabah da vadelilerde hafif primli yatay seyir var. USDTRY'de dün sabah 3,9529'un görülmesi sonrasında sakin seyir var, bu sabah işlemler 3,93'e yakın seviyelerden geçmekte. 29 Mart'ta açıklanacak teşvik paketine yönelik beklentiler BIST'te hisse bazında hareketin devamını sağlıyor. Dün 115.000-116.727 puan aralığında hareket eden endekste 116.900 ardından 117.5000 güçlü direnç seviyeleri olmaya devam ederken aşağıda 116.000 üzerinde tepki beklentisi korunabilir. 116.000 puanın altına gerilemede ise yeniden 115.000 psikolojik destek noktasına doğru geri çekilme görülebilir. ABD yetkilileri Menbiç konusunda Türkiye ile henüz anlaşma sağlanmadığını açıklarken Afrin'in kent merkezinde hakimiyetin sağlanması sonrasında ne olacağı, Menbiç konusundaki gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz. Yurtdışında ABD'de bugünkü Fed faiz kararı bekleniyor. 25 baz puanlık artırıma kesin gözle bakılırken gelecek dönem ile ilgili sinyaller, 4 faiz artırımına işaret edilip edilmeyeceği piyasalar açısından kritik."

08:00 Döviz sepeti sakin>



Son iki gündür 4,41'i test ederek gerileyen döviz sepeti bu sabah 4,3702'ye düştü.

Dolar/TL 3,9267 ve Euro/TL 4,8170

Sterlin/TL ise 5,50'de.

07:45 Fed günü başladı

Piyasalar bu akşam 21:00'da açıklanacak Fed FOMC Mart toplantısına odaklandı.

Yeni başkan Jerome Powell liderliğindeki ilk FOMC toplantısında 25 baz puan faiz artırımı bekleniyor, asıl odak noktası ise FOMC üyelerinin şu ana kadar 3 faiz artırımına işaret eden projeksiyonlarının 4'e mi çıkacağı yoksa 3'te mi kalacağı olacak.

Anadolu Yatırım'ın Güne Bakış raporunda, "Fed’in faizleri yüzde 1,50-1,75 bandına çekmesine kesin gözüyle bakıldığı toplantıda, daha önce bu yıl için 3 adet olarak açıklanan faiz artışı öngörüsünün artırılması, başta enflasyon olmak üzere ekonomik projeksiyonların yukarı revize edilmesi ve ekonomiye olan güvenin yinelenmesi gelişmekte olan piyasalar başta olmak üzere piyasaları rahatsız edebilir. Fed Başkanı Powell’in açıklamaları yılın kalanına ilişkin sinyaller alınması açısından dikkatle takip edilecek." denildi.

Fed kararı beklenirken bu sabah hisse senedi piyasalarında pozitif hava var; dün Dow Jones Industrial yüzde 0,47 yükselirken bu sabah Asya'da ise Hong Kong Hang Seng'in yüzde 1,21 değer kazandığı görülüyor.

Çin Şangay bileşik endeks ise yüzde 0,50 primli ve Güney Kore KOSPI yüzde 0,1 yükseliyor.

Japonya'da piyasalar tatil nedeniyle kapalı.