Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yüksek faiz, dolar kurundaki hareketlilik gibi etkenler yılın kısa ayı şubatta satışların azalmasına sebep oldu. Şubat ayında satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 1,1 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 gerileme gerçekleşti. Şubat ayında en dikkat çekici veri, yabancı satışlarının yüzde 32.4 artışı ve iç piyasada kredili satışların azalması oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre şubat ayında 95 bin 953 adet konut satıldı. Konut satışlarında İstanbul 16 bin 247 konutla ilk sırada (yüzde 16,9) yer aldı. İstanbul’u, 9 bin 686 konut satışıyla (yüzde 10,1) Ankara, 5 bin 965 konut satışıyla (yüzde 6,2) İzmir izledi. En az satış olan iller ise 7 konutla Hakkâri, 8 konutla Ardahan ve 31 konutla Bayburt olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde ipotekli konut satışları yüzde 27,8 azalarak 27 bin 916’ya geriledi.



YABANCI DURMADI, ALDI

İlk defa satılan konut sayısı bu dönemde yüzde 3,3 azalarak 43 bin 713 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 45,6 oldu. İlk satışta da İstanbul yüzde 17,2 pay aldı. Sektör temsilcileri, vatandaşın kolay konut edinebilmesi için faizlerin aşağı çekilmesi gerektiğini, bankaların yapacağı ataklarla piyasanın canlanacağını, bu canlılıktan bankaların da fayda sağlayacağını ifade etti.

Yabancılara yapılan konut satışları şubatta 2017’nin aynı ayına göre yüzde 32,4 artarak bin 729 oldu. Bu alanda ilk sırada 604 konutla İstanbul bulunurken, bu ili 415 satışla Antalya, 134 satışla Bursa, 84 satışla Yalova ve 71 satışla Trabzon izledi. Şubat ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 308 konut satın aldı. Bu ayda S. Arabistan vatandaşları 178, Rusya vatandaşları 128, İran vatandaşları 122 ve Afganistan vatandaşları 118 konut edindi.

Firmaların finansmanı öne çıkıyor

Konutder Başkanı ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, düşen kredili satışının yerini büyük ölçüde firma vadeli ve peşin satışların aldığının görüldüğünü söyledi. Elmas “Kampanyalı satış sisteminin bu süreçte daha avantajlı.” dedi. Elmas, yabancıya satıştaki yükselişi değerlendirirken de “İçte ve dıştaki algı operasyonlarına rağmen satıştaki artışın güveni gösterdiğini söyledi.

Yabancı satışları rekora koşacak

Sektör temsilcileri, yabancıya konut satışında bu yıl da rekor bekliyor. Görüşler şöyle:

Özyurtlar Y.K.Başkanı Tamer Özyurt: Türkiye yabancı yatırımcının yakın markajında olmaya devam edecek. Yabancılara yönelik düzenlemeler rekor getirir.

Demir İnşaat Y. K. Başkanı Hamit Demir: Orta Doğu’da Türkiye hayranlığı var. Fiyatlar artmıyor. Elinde dövizi olan için ucuzluyor bile. Bu yıl 30 bini buluruz..

İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım: Dövizdeki artış, yabancı konut alıcısını artırıyor.

Fuzul Grup Başkan Yardımcısı Eyüp Akbal: Bölgede istikrar sağlandı, satış arttı. Daha da artar.

Babacan Holding Y. K. Başkanı İbrahim Babacan: Türkiye artık çok daha güçlü. 15 Temmuz’da bile satışlar arttı. Hedefe ulaşırız.

İkiel Grup Başkanı İsmail Ekşi: Sektör teşviklerle yukarı doğru hızlanacaktır. Bankalardan da faiz indirimi müjdesi bekliyoruz.