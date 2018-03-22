Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İmza töreninde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu “Bağ-Kur sigortalılarımızın 48 ay vade borçlarını ödemeleri, ödenmesinin de emekli maaşından sağlanması gerçekleştirilecek. Önemli olan komisyon alınmayacak olması. Bu krediye başvuran esnaflarımızın geçmiş sorgulaması da yapılmayacak.” dedi.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken de “Ziraat Bankası ülkenin önemli kesimi için büyük sorumluluk üstlendi. Protokol 3 ay süreyle geçerli olacak. Ancak 3’er ay süreyle ve istenirse 2 kez daha uzatılabilecek. Yüzde 1,28 faiz oranı ve 48 ay vade ile alınacak krediyle Bağ-Kur’lu esnafımız emekli olabilecek. Özellikle birikmiş prim borcu olan, askerlik, doğum borçlanması yaparak emekli olacak. Emekliliği gelmiş esnafımız Ziraat Bankası’na başvurarak krediyi kullanabilecek.” dedi.



SAĞLIK HİZMETİ DE VAR

Palandöken, “Esnaf ve zanaatkarın en büyük sıkıntısı prim borcundan dolayı emekli olamıyor ve aileleri ile birlikte sağlık hizmetlerinden faydalanamıyorlardı. Şimdi bu protokol ile yaşanan mağduriyet ortadan kalkıyor. Emeği geçen herkese esnafımız adına teşekkür ederim.” dedi.