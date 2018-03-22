Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Orman ve Su İşleri Bakanlığı verilerine göre 2003’ten itibaren 7 bin 200 tesis hizmete alındı. Bunların 508’ini baraj, 327’sini gölet, 1071’ini sulama tesisi, 193’ünü içme suyu tesisi, 513’ünü hidroelektrik santrali, 18’ini atık su arıtma tesisi, 4 bin 471’ini ise taşkın koruma tesisi oluşturdu. Bunların yanı sıra şehirlerin 2050 ve 2071 yılları planlandı ve içme suyu teminat altına alındı. Tüm illerin içme suyu ihtiyacını karşılayacak 193 içme suyu tesisi inşa edildi, 42 milyon kişiye ilave içme suyu sağlandı. İşte 15 yılda yapılan dev projelerden bazıları:

¥ Ülkenin uzun içme suyu tüneli olan Gerede Tüneli, Ankara’nın 2050’ye kadar içme ve kullanma suyunu sağlayacak.

¥ Gördes Barajı’ndan yılda 59 milyon metreküp içme suyu sağlayacak İzmir İçme Suyu 2. Merhale Projesi hizmete girdi.

¥ Melen Projesi ile Asya ve Avrupa denizin altından birleştirildi. İstanbul’un 2071’e kadar içme suyu ihtiyacı giderildi.

¥ 80 kilometresi deniz altından olmak üzere 107 kilometre isale hattı ile KKTC’ye içme suyu götürüldü.

¥ 2003’te 276 olan baraj sayısı 2017’de 784’e çıkarıldı. Barajlar sayesinde son 44 yılın en kurak dönemi olan 2017’de susuzluk hissedilmedi.

¥ Deriner Barajı, 249 metre ile dünyanın ise en yüksek altıncı barajı olarak inşa edildi.

¥ Kırsal kalkınmaya destek için 327 gölet hizmete sunuldu, 1071 sulama tesisi açıldı.