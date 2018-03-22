Sürdürülebilirlik hedefiyle 2011-2017 yılları arasında yurt içi işletmelerinde su verimliliği için çalışmalar yürüten şirket, 1 milyon 120 bin metreküp su tasarrufu sağladı. Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, ürün başına su çekimini yüzde 36 azalttıklarını belirterek “Ürünlerimizde daha az su kullanımı için çalışıyoruz.” dedi.
Arçelik, cihazların çektiği suyu yüzde 36 azalttı
22.03.2018 - 03:13 | Son Güncelleme: 22.03.2018 - 03:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’nin beyaz eşya markalarından Arçelik, ‘doğal kaynaklarımızı koruyalım’ mesajı verdi.
Etiketler : hakan bulgurlu,arçelik,
551791 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/551791.aspx
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