Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sürdürülebilirlik hedefiyle 2011-2017 yılları arasında yurt içi işletmelerinde su verimliliği için çalışmalar yürüten şirket, 1 milyon 120 bin metreküp su tasarrufu sağladı. Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, ürün başına su çekimini yüzde 36 azalttıklarını belirterek “Ürünlerimizde daha az su kullanımı için çalışıyoruz.” dedi.