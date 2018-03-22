Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüpraş 58. Genel Kurul Toplantısı, şirketin Kocaeli’nin Körfez ilçesindeki merkezinde yapıldı.Genel kurulda şirketin 2017 yılı mali tabloları onaylanarak, yönetim kurulu ibra edildi. Toplantıda, 2019 yılında yapılacak genel kurula kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliklerine Rahmi M. Koç, Semahat S. Arsel, Ömer M. Koç, Ali Y. Koç, Levent Çakıroğlu,Temel K. Atay, Dr. Bülent Bulgurlu, O.Turgay Durak, Erol Memioğlu, Yağız Eyüboğlu, bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine Ahmet Turul, Muharrem Hilmi Kayhan, Ayşe Canan Edipoğlu ve Kamil Ömer Bozer, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi olarak Süleyman Karaman seçildi.



CİROSU 54 MİLYAR LİRA

Koç Holding ve Tüpraş Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, genel kurulda yaptığı konuşmada, ülke ekonomisinin 2017 yılında beklentilerin üzerinde ve olumlu bir gidişat sergilediğini kaydetti. Koç şöyle devam etti: "Tüpraş, 2017'de 28,5 milyon ton ham petrol ve 1,9 milyon ton yarı mamul işleyerek önceki yılın yüzde 3,4 üzerinde, 28,9 milyon ton üretim gerçekleştirmiştir. Yıl sonu itibarıyla toplam ürün satışlarımız yüzde 4,1 artışla 31,5 milyon tona, toplam ciromuz 53,9 milyar liraya ulaşmıştır. Tüpraş olarak hedeflerimizi gerçekleştirdiğimiz başarılı bir yılı geride bırakmanın mutluluğu içindeyiz."