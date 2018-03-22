Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Genel Kurulu’nda 2010 yılından bu yana Otomotiv Sanayii Derneği’nin yönetim kurulu başkanlığını sürdüren Kudret Önen, görevi Haydar Yenigün’e devretti. OSD’nin yeni yönetim kurulu üyeleri ise başkan vekili Süer Sülün, başkan yardımcıları Cengiz Eroldu, Münür Yavuz ve Tunç Başeğmez, muhasip üye Hasan Yıldırım, üyeler Habip Aşı, İsmail Sümer, İzzet Kalaycı, Marco Votta, Necdet Şentürk, Okan Baş, Serdar Görgüç, Tuğrul Arıkan şeklinde belirlendi.

Genel Kurul’da konuşan Bakan Faruk Özlü yeni başkandan beklentilerini dile getirerek “Otomotiv sanayisi sektör ciromuzun 2 katına çıkarılmasını arzu ediyoruz. Biz de üzerimize düşen ne varsa yapacağız, yapmaya hazırız” dedi. Türkiye’nin artık otomobil üretimi ve ihracatında acemi bir ülke olmadığını vurgulayan Özlü sözlerini şöyle sürdürdü: “Otomobilde acemi değiliz, tam aksine ustayız. 2017 yılında 2016’ya göre yüzde 20 artışla 1 milyon 143 bin adet otomobil ürettik. 18 saniyede bir araç üretmek büyük bir başarı. Otomotiv sektörü sadece ihracatımızın lokomotifi değil, teknolojinin de lokomotifi.” Bakan Özlü, yerli otomobilde gelinen son noktaya ilişkin olarak da şunları söyledi: “Yerli otomobilde teknik ve mali analiz çalışması bitmek üzere. CEO atamasını bu ay içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Şirket kurma aşamasını da gelecek ay tamamlamayı planlıyoruz.”

Türkiye ekonomisi açısından 2018’in sıçramanın devam edeceği bir yıl olacağını belirten Özlü, “Önümüzdeki hafta, 2017 yılına ait büyüme rakamları açıklanacak. Ben 2017 yılı için yüzde 7,5 gibi bir büyüme bekliyorum. Bu büyümenin sanayi odaklı bir büyüme olduğunu, Türkiye’nin sanayinin gücüyle büyüdüğünü ifade etmek isterim” dedi.

Yenigün: Önceliğimiz sektörü geleceğe hazırlamak

Haydar Yenigün yeni görevinin ardından yaptığı açıklamada, “Sektörün çatı örgütü olan bu değerli ve prestijli derneğe başkanlık yapmak çok özel bir yaklaşım ve beceri gerektiriyor. Kudret bey bunu en mükemmel şekilde yerine getirdi. Ben bu derneğin başkanlık görevini bir bayrak yarışı olarak görüyorum. Sizler bugün bayrağı bana devrettiniz. Bunun değerini en üst seviyede hissettiğimi bilmenizi isterim. Sektörümüzü bugünkünden çok daha iyi konumlara getirmek, büyütmek, çeşitlendirmek ve en önemlisi, içinde birçok belirsizlikler içeren “geleceğe” hazırlamak, benim de en önemli önceliğim olacak. Sizlerin de desteği ile rekabetin üzerinde yer alan bu görevi layıkıyla yerine getireceğime inanıyorum” dedi.