Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaklaşık 12 milyon emekli her ay maaşlarıyla birlikte ek ödeme alırken, burada bir artışın gündeme gelmesi büyük heyecan yaşattı. Maaşların yüzde 4'ü, yüzde 5'i oranındaki ek ödemenin yüzde 8-9'a yükseltilmesi beklentisi var. Talepler hayata geçerse, her ay maaşın yüzde 4-5'i yerine, yüzde 8-9'u oranında ek ödeme verilecek.

BİN LİRA AŞILACAK

Mevcut uygulamada, bu yıl maaşı bin 18 liranın altında olan emeklilere yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 ek ödeme veriliyor. Halen en düşük emekli maaşı da 935,60 lira seviyesinde bulunuyor. Bu emeklinin ek ödemesi; oran yüzde 8'e çıkarılırsa 28,07 lira artışla 74,85 liraya, yüzde 9'a çıkarılırsa 37.42 lira artışla 84,20 liraya yükselecek. Emeklinin eline her ay maaş ve ek ödeme olarak 982,38 lira yerine bin 10 lira 45 kuruş ya da bin 18 lira 80 kuruş geçmeye başlayacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en yüksek maaş ise 4 bin 481 lira 24 kuruş seviyesinde. Bu maaşı alan emekliye halen aylık 179,24 lira ek ödeme veriliyor. Ek ödeme, oran yüzde 8'e çıkartılırsa, 358,48 liraya, yüzde 9'a yükseltilirse 403,31 liraya çıkacak. Yani ek ödemede oran yüzde 8'e çıkartılırsa 179,24 lira, yüzde 9 yapılırsa 224,07 lira gelir artışı yaşanacak. Emeklinin eline her ay maaş ve ek ödeme olarak 4 bin 660 lira 48 kuruş yerine 4 bin 839 lira 72 kuruş ya da 4 bin 884 lira 55 kuruş geçmeye başlayacak. (Takvim)