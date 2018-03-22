Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hurda araç yasası TBMM’den geçti. Vergi Kanunları Kanun Tasarısı kabul edildi. Hurda araca ÖTV teşviki yasalaştı. Buna göre, 16 yaş ve üzeri araçların hurdaya ayrılması karşılığında, yeni araç alımında 10.000 TL gibi gibi bir ÖTV indirimi yapılması planlanıyor. TBMM Genel Kurulunda görüşülen 96 maddelik Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkı'nda Kanun Tasarısı kabul edildi.

İkinci el araçların trafikten çekilmesi ve yeni araç alımının teşviki için, 16 yaş ve üzerindeki araçlara 10 bin TL'lik ÖTV indirimi geldi. Hurdaya ÖTV indirimi, 31 Aralık 2019 tarihine kadar uygulanacak.







HANGİ ARABALAR ÖTV İNDİRİMİNDEN FAYDALANACAK?



Hurda teşviki ile 16 yaş ve üzerinde yani, 2002 ve daha eski model yılı olan otomobiller teşvikten fayadalanabilecek. Yaklaşık 6 milyon yaşlı araç trafikten çekilmesi halinde 10 bin TL’lik ÖTV indiriminden yararlanacak. Türkiye’de yaşı 16’nın üzerinde olan 4.3 milyon otomobil, 163 bin minibüs ve 779 bin adet kamyonet hurda araba indiriminden faydalanabilecek.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2017’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 22 milyon 218 bin 945 adede yükselirken, bu araçların 2 milyon 631 bin 723 adedi 16-20 yaş arasında, 5 milyon 40 bin 37 adedi ise 21 ve üzeri yaşlarda. Yani ÖTV teşviki alacak taşıt sayısı şu an için 7 milyon 671 bin 760 adettir.







HURDA ARAÇ BAŞVURUSU NEREYE YAPILACAK?



Hurda araç 2018 yasası kapsamında başvurular öncelikle trafik tescil şubelerine yapılacak. Mevcut olan araçlar ile mevcut olmayan ya da motorlu taşıtlar olma vasfını yitirmiş aracınız için başvuru işlemleri ve başvuru şekli ayrı ayrı değerlendirilecek.



HURDA ARAÇ İNDİRİMİ İLE HANGİ BORÇLAR SİLİNEBİLİR?



Hurda yasası 2018 kapsamında hurdaya ayrılacak araçların vergi, ceza, icra, banka borçları silinebilmesi bekleniyor.



HURDA ARAÇ ÖTV İNDİRİMİ BAŞVURU FORMU

