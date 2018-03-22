Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Loto ne zaman, saat kaçta çekiliyor? ile ilgili aradıklarınız burada. Geçen hafta devreden Süper Loto, bu akşam 1.813.328,29 TL'den de fazla ikramiyeyi dağıtacak. Bu rakamları gören talihliler, Süper Loto gişeleri önünde uzun kuyruklar oluşturduktan sonra Süper Loto çekilişine dâhil oldu. Süper Loto bileti alanlar ise Süper Loto çekilişi ne zaman, saat kaçta belli olacak? gibi detayları araştırıyor. 22 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları belli olur olmaz, turkiyegazetesi.com.tr adresinde yer alacak.

22 Mart Süper Loto çekiliş sonuçlarını öğrenmek isteyenler bu habere bakabilir. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta perşembe günü çekilişi yapılan Süper Loto sonuçları bu akşam belli olacak. Zengin olma hayaliyle gişelerin önünde uzun kuyruklar oluşturarak Süper Loto çekilişine dâhil olan talihliler, Süper Loto ne zaman, saat kaçta çekilecek? gibi sorulara cevap arıyor. 1 ile 54 sayı kümesi içerisinden 6, 5, 4 ve 3 doğru rakamı tutturularak ikramiye dağıtılan Süper Loto çekilişi bir şans oyunu olarak oynatılıyor.

Süper Loto çekiliş sonuçları 22 Mart 2018 TIKLA-ÖĞREN

Süper Loto ne zaman, saat kaçta çekiliyor?

1 ile 54 sayı kümesi içerisinden 6, 5, 4 ve 3 doğru rakamı tutturularak ikramiye dağıtılan Süper Loto çekilişi bir şans oyunu olarak oynatılıyor. Geçen hafta devreden Süper Loto, 543. haftasında 05, 20, 22, 31, 40 ve 47 rakamları 15 Mart 2018 tarihinde 1.813.328,29 TL rakamlarına kadar ulaşmış, bu hafta ise 2 milyon TL'nin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Süper Loto ne zaman, saat kaçta çekiliyor?

19.10.2007 tarihinde Milli Piyango İdaresi tarafından başlatılan Süper Loto çekilişi, her perşembe akşam saatlerinden itibaren belli oldu. Süper Loto sonuçları belli olur olmaz; mpi.gov.tr adresinde yayınlanır.