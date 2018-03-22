Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Janus Henderson Group Plc'nin milyarder tahvil yöneticisi Bill Gross, Perşembe günü yayınlanan yatırım görünümünde “ABD Merkez Bankası'na (Fed) inanmayın.” diyor.



Kaleme aldığı değerlendirmede “Fed'in Mart ayından başlayarak bu yıl faiz artırımı beklentisinin üçten dörde yükselmesi büyük bir ihtimalle abartılıydı.” diyen Gross, ABD ve küresel ekonominin kaldıraç seviyesine dikkat çekti.



Gross, yüzde 2 enflasyonun mevcut olduğu bir dünyada ABD ve küresel ekonominin yüzde 2 fonlama oranından fazlasına göğüs gelmek için aşırı borçlu olduğunun altını çizdi.



Tahvil yöneticisine göre yüzde 2'nin üzerine çkacak bir faiz, ABD ekonomisinin istikrarının bozulması, gelişen piyasalarda büyümenin yavaşlaması gibi riskler içeriyor.



Gross'a göre Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve diğer gelişmiş piyasaları erken faiz artırımına teşvik etmesi de ABD'de yüksek faizin doğuracağı önemli riskler arasında bulunuyor.