Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl hemşire, ebe,  tekniker, uzman, teknisyen, laborant gibi kadrolar için 27 bin sağlık personeli  alınacağını belirtti.

 Ayrıca 19 bin kamu işçisi alımı yapacaklarını anlatan Demircan, bu yıl  11 bin civarında doktorun da göreve başlayacağını kaydetti. Alımların üç aşamada gerçekleşeceğini ifade eden Demircan, birinci  bölüm için gelecek hafta ilana çıkacaklarını ve alımların ise Nisan'da olacağını  vurguladı. Bakan Demircan, ikinci alımın Haziran'da, üçüncü alımın ise Eylül ya  da Ekim'de gerçekleşeceğini açıkladı.