Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de vahşi depolama sahasında ilk kez elektrik üreten Malatya Büyükşehir Belediyesi, Orduzu bölgesinde bulunan mevcut çöp alanına kurduğu Çöpgaz Elektrik Santrali’nde 2014 yılından buyana saatte 2.4 megavat elektrik üretiyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi, kendi alanında Türkiye’nin ilk örnek projelerinden birisi olan Malatya Entegre Çevre Projesi ile de 3 ayrı teknolojiden toplamda 10 megavat enerji üretimi gerçekleştirilecek.

ATIKLAR %70 AZALACAK

Malatya merkez ve ilçelerden günlük 600 ton çöp atığı; Aktarma İstasyonları vasıtasıyla katı atık sahasına getirilecek ve Ayrıştırma Ünitesinden geçirilerek geri dönüşüm sağlanacak. Çöp atıklarından Biyogaz Reaktöründen, Gazifikasyon Tesisinden ve Düzenli Depolama Sahasındaki Deponi gazından elektrik enerjisi elde edilecek. Atık miktarını da yüzde 70’i azaltacak olan ve yaklaşık 50 bin hanenin aydınlatmasını karşılayacak kapasitede saatte 10 megavat elektrik üretecek olan projenin en önemli ayaklarından biri olan Gazifikasyon Tesisi ile Doğanşehir ilçesi aktarma istasyonunun yapımı tamamlandı.

ÇEVRECİ YATIRIM

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır; son yıllarda bir bir hayata geçirdikleri yatırımlarla çevreci belediyeler arasında örnek olarak gösterildiklerini belirterek “Belediyeler olarak gelir elde edebilmek, alternatif gelir kaynakları oluşturmak adına da enerji yatırımlarına büyük önem veriyoruz. Bu yatırımlarımızla çöpleri ekonomiye kazandırıyor ve çevrenin kirlenmesini önlemiş oluyoruz” dedi.

TOPLU TAŞIMAYA UYDU TAKİBİ

Ulaşımda kaliteli ve konforlu bir hizmet sunmak amacıyla her geçen gün hizmet kalitesini yükselten Malatya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların güvenilir bir şekilde toplu ulaşım araçlarını kullanmaları için çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde başlatılan çalışmalar kapsamında ilk olarak şehir içi yolcu taşımacılığı yapan J plakalı 580 araca araç takip sistemi takıldı. Toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların güvenliğini sağlamak ve olabilecek ihlallerin elektronik ortamda da takibinin sağlanabilmesi için M plaka ile yolcu taşıma işi yapan araçlara ise araç takip sistemi, araç içi kamerası ile olası acil durumlar için panik butonları monte edildi. Araçlara takılan panik butonlarına dokunulduğu an Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon İzleme Merkezine acil kodu ile sinyal gönderilmekte ve online takibi sağlanıyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, bugüne kadar 232 M plaka ile hizmet veren araçlara 928 araç içi kamera, 232 araç takip sistemi ile 464 acil panik butonu uygulamaya alındı.

Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından ayrıca, toplu ulaşım araçları dışında hizmet vermekte olan, taksiler ile öğrenci ve personel taşımacılığı yapan esnafların araçlarına da hem yolcuların hem de şoförlerin güvenliği için belirlenen kriterlere uygun araç takip sistemi, araç içi kameraları ile acil panik butonları takılacak.

SOKAK HAYVANLARI İÇİN ISITMALI YUVA

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Yeniköy bölgesinde 128 dönüm alan üzerine yapılan Sokak Hayvanları Bakım Merkezi ve Doğal Yaşam Alanı yapılan çalışmalarla tamamlanarak hizmete girdi. Şu anda yüzlerce sokak köpeği ile kedi barınakta kalıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır “Yerden ısıtmalı, havalandırma sistemleri ile bütün detaylar düşünülerek projeyi tamamladık. Şu anda Türkiye’de üçüncü olarak yapılan ancak alan bakımından en büyük tesis diyebiliriz. Kapalı alanlarımız da aynı anda 500 hayvana hizmet verebilecek kapasitede bir yer” dedi. Kediler için de özel ve bağımsız bir alan oluşturulduğunu söyleyen Başkan Çakır, “Bu projeyle Malatya’mıza 100 yıl yetecek bir sahayı kazandırmış olduk. 128 dönüm alan üzerine yapılan bu barınakta hayvanlarını geçici olarak bırakmak isteyenler için de bölümler oluşturuldu” diye konuştu.

2017'DE 1.480 KM YOL VE ASFALT YAPILDI

Malatya’nın sağlıklı büyümesine katkı sağlayacak yeni yol projelerini bir bir hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, mevcut yolları da genişleterek yolların daha güvenli hâle gelmesini sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 2017 yılı içerisinde 103 kilometre yeni yol açma çalışması, 298 kilometre yol genişletme ve standart geliştirme çalışması, 412 kilometre stabilize, 667 km de sathi ve sıcak asfalt kaplaması olmak üzere toplamda 1.480 km yol ve asfalt çalışması gerçekleştirdi.

GES ATAĞI

Malatya’yı sürdürülebilir enerji üssü hâline getirmek amacıyla yatırım ve hizmetler gerçekleştiren Malatya Büyükşehir Belediyesi, Şehir Mezarlığı yanındaki 60 bin metrekarelik bir alana Güneş Enerji Santrali kurdu. 13 binden fazla panelden oluşan santralde elektrik üretimine başlandı. Elde edilen elektrik enerjisinin satışı da, imzalanan sözleşme ile elektrik dağıtım şirketi tarafından yapılıyor.

Hizmete giren Güneş Enerji Santralinden yıllık 5.250.000 kw/h enerji üretimi ve 3 milyon lira civarında bir gelir hedefleniyor. Üretilen enerji ise yıllık yaklaşık olarak 5 bin konutun tüm enerji ihtiyacını karşılayacak. Yeşilyurt ilçesine bağlı Yaka Mahallesi’nde mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesine ait olan 34 bin metrekarelik alanın yaklaşık 20 bin metrekarelik kısmına da yine Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından 1 megavat kurulu güce sahip Güneş Enerji Santrali kurulması için de çalışmalar devam ediyor.

Tabiatın her türlü imkânını kullanarak önemli miktarda elektrik enerjisi üretir hâle gelen Malatya Büyükşehir Belediyesinin, yenilebilir enerji kaynakları konusunda örnek projelerinin devam edeceği belirtildi.

SANAT ADASI

Malatya’yı bir kültür ve sanat şehri hâline getirmek amacıyla, bugüne kadar onlarca projeyi hayata geçiren Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Belediye Hizmet Binası arkasında 30 dönümlük bir alan Kültür ve Sanat adası olarak projelendirilerek hayata geçirildi. Sanat adası içerisinde yer alan Sanat Merkezi bünyesinde 35 civarında kurs düzenleniyor. Ebrudan hat sanatına, resimden müziğe, boyamadan kil şekillendirmeye değişik alanlarda verilen sanatsal kurslara her yaştan vatandaş büyük ilgi gösteriyor. Sanat adası içerisindeki önemli mekânlardan biri olan Malatya Kültür Evi’nde, Malatya’nın günlük sosyal hayatı âdeta canlandırılırken, Malatyalı ünlü isimler bal mumu heykeller ile gelecek nesillere tanıtılıyor. Söz konusu ada içerisinde ayrıca, Ahşap Oyuncak Müzesi, Kitap Kafe, Kent Konseyi, Gençlik Merkezi, konuşan banklar, minia Malatya gibi unsurlar da bulunuyor.

BAŞKAN’DAN BİR MÜJDE DAHA

Başkan Ahmet Çakır, Fotoğraf Makinesi Müzesi, Çocuk Oyun Evi-Ahşap Oyuncak Müzesi ve Malatya Kültür Evi ile birlikte yine bünyesinde yüzlerce tarihî ve nostaljik radyo ile gramofonun yer aldığı “Radyo Gramofon Müzesi”nin de mayıs ayının ilk haftasında hizmete gireceğini söyledi.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK FOTOĞRAF MAKİNESİ MÜZESİ

Malatya’yı kültür ve sanat şehri yapma noktasında önemli çalışmalara imza atan Malatya Büyükşehir Belediyesi bir yandan kültür ve sanatsal etkinliklere ağırlık verirken bir yandan da bu etkinliklerin düzenleneceği fiziki mekânları bir bir hizmete açıyor. Semt konakları, çok amaçlı sosyal tesisler, Sanat Galerisi, Külliye, Şehit Teğmen İbrahim Tanrıverdi Sanat Sokağı gibi mekânları Malatyalılara kazandıran Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en büyük Fotoğraf Makineleri Müzesini de Şehit İbrahim Tanrıverdi Sanat Sokağı’nda hizmete sundu. En eskisi 1876 yılına ait olan ve toplamda 1965 adet fotoğraf makinesinin sergilendiği müze içerisinde ayrıca, fotoğraf makinelerine ait aksesuarlar, film yıkama ve kart baskı laboratuvarı da yer alıyor. Nostaljik mini bir sinema salonu ile Malatya Hatırası köşesinin de bulunduğu müze, ziyaretçiler tarafından ücretsiz gezilebiliyor.

Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, diğer illerde de benzer müzeler olduğunu ancak bu kapsamda bir müzenin Türkiye’de sadece Malatya’da bulunduğunu belirterek, “İçerisindeki makine ve aksesuarları göz önüne alındığında müzemiz Türkiye’nin en büyük fotoğraf makinesi müzesi konumunda. Ayrıca, diğer illerdeki fotoğraf makinesi müzeleri ücretli olmasına rağmen, bizim müze ücretsiz hizmet vermektedir” şeklinde konuştu.